Руководителя облздрава Мангистауской области осудили на 7 лет за вымогательство

Марал Кадыр, руководитель управления здравоохранения Мангистауской области, осуждена Актауским городским судом на семь лет отбывания наказания в колонии общего режима с конфискацией имущества. Суд доказал четыре факта вымогательства денежных средств у своих подчиненных, сообщили в пресс-службе ведомства. Об этом пишет региональное издание «Лада».

Судебные разбирательства по делу руководителя Мангистауского областного управления здравоохранения Марал Кадыр начались 18 апреля текущего года. 5 мая первому руководителю облздрава зачитали приговор. Согласно материалам дела, Марал Кадыр вымогала деньги у своих подчиненных, угрожая им увольнением, рассказали в суде.

- Расследование в отношении Марал Кадыр началось в октябре 2016 года на основании жалоб потерпевших. Закончилось оно в феврале 2017 года. За это время на контроль были взяты все телефонные разговоры подозреваемой, а также разговоры в ее личном рабочем кабинете. Следствием выявлено четыре факта вымогательства денежных средств гражданкой Кадыр у своих подчиненных и обращавшихся в облздрав горожан. Согласно материалам дела, в первом случае Марал Кадыр потребовала у своей подчиненной взятку в размере 30 тысяч тенге, во второй раз - 15 тысяч тенге она потребовала от гражданки И. за содействие в лечении ее внука. В третий раз сумму в размере ста тысяч тенге Кадыр запросила с главного врача Актауской городской поликлиники №1 Ж., угрожая увольнением в случае отказа платить названную сумму. Четвертый эпизод был связан с главным врачом противотуберкулезного диспансера Т. С него первый руководитель потребовала двести долларов, также угрожая увольнение в случае отказа платить, - рассказал председатель Актауского городского суда Малик Кенжалиев.

При получении взяток от граждан Ж. и Т. руководитель облздрава была поймана с поличным. По словам председателя суда, на начальных этапах следствия Марал Кадыр полностью признавала свою вину, позже отказалась от признания, обвинив следствие в давлении на нее.

- Мы вызывали в суд следователя и адвоката подсудимой. Адвокат всегда присутствовал на допросах. Во время заседания суда было установлено, что никакого давления в период следственных мероприятий на подсудимую не оказывали, - отметил Малик Кенжалиев.

Рассмотрев материалы дела, судья вынес вердикт: по статье 366 ч.3 п.1,4 (Получение лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, или лицом, занимающим ответственную государственную должность, лично или через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества, совершенные путем вымогательства неоднократно) осудить Марал Кадыр на семь лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима с конфискацией имущества). Приговор был вынесен с учетом смягчающих обстоятельств — подсудимая имеет несовершеннолетнюю дочь.

До судебных разбирательств, во время следственных мероприятий, Марал Кадыр была взята под домашний арест, отметил председатель суда. После оглашения приговора в зале суда руководителя областного управления здравоохранения взяли под арест.