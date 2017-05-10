В Алматинской области семья лишилась троих детей

В Алматинской области в поливном арыке утонули две девочки 2012, 2014 годов и мальчик 2015 года рождения, сообщает «Информбюро».

Трагедия произошла в Райымбекском районе Алматинской области. На отгонном участке Актуек упали в поливной арык и утонули трое детей одной семьи – две девочки пяти и трёх лет, двухлетний мальчик.

"В то время когда дети играли, их отец выехал смотреть свои земли, а мать готовила обед. Трое детей, играя в 300 метрах от дома, по неосторожности упали в поливной арык и утонули", – сообщили в ДЧС Алматинской области.

В ДЧС также сообщили, что в этот же день в Ескельдинский районе в реке Теректы при невыясненных обстоятельствах утонули две девочки, обе 2004 года рождения.

"Утром 8 мая гражданка А. со своими двумя дочерьми 2004 и 2006 годов рождения и соседской девочкой 2004 года рождения пошли собирать грибы. Вечером того же дня, возвращаясь домой, гражданка А. вместе с младшей дочерью, не дожидаясь оставшихся двух девочек, ушли домой. Поздно вечером они заметили, что оставшиеся в горной местности девочки не вернулись, тогда и забили тревогу. Ночные поиски не дали результатов. Утром 9 мая тела обеих девочек были найдены в реке Теректы. В поисках были задействованы более 120 человек из ОЧС и РОВД Ескельдинского района, а также из числа местных жителей", – говорится в сообщении.

Спасатели утверждают, что несчастные случаи произошли по причине несоблюдения элементарных правил безопасности и по недосмотру родителей за несовершеннолетними детьми.

"Данных трагедий можно было избежать, если бы взрослые не оставили своих детей одних и предусмотрели возможный несчастный случай. Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматинской области просит население соблюдать правила безопасности при отдыхе на природе и не оставлять несовершеннолетних детей без присмотра", – заключили в департаменте.