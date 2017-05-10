Житель Костанайской области согласился помочь тестю в убийстве тёщи

В специализированный межрайонный суд по уголовным делам Костанайской области поступило уголовное дело в отношении 49-летнего жителя Костаная. Его будут судить по статье «Убийство», передаёт alau.kz со ссылкой на пресс-службу областного суда.

По материалам дела, 29 января 2017 года около 15.00 часов обвиняемый находился в доме, расположенном на «Краснопартизанском» кладбище. Он был в алкогольном опьянении. Позвонил на сотовый телефон своему 37-летнему зятю.

«Мужчина попросил его приехать с другом, чтобы они помогли ему совершить убийство его бывшей супруги. Мужчина даже распределил роли: один будет держать ноги, другой руки, а он в это время душить. Зять согласился помочь», — отмечено в информации пресс-службы областного суда.

В этот же день около 18.00 часов вновь позвонил зятю, сказав, что можно приезжать. Бывшая жена в это время была у него в доме и спала. Убийство произошло по спланированному сценарию. Мужчина задушил бывшую супругу подушкой. Остальные двое в это время удерживали женщину.

Судебное разбирательство состоится в ближайшее время.

Напомним, это преступление наделало много шума. Оно поразило своей жестокостью. После убийства, чтобы скрыть следы преступления тело было сброшено в реку Тобол, где его обнаружили водолазы ДЧС области в ходе поисков.