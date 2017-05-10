В Костанае бульдозерист нашел на объекте тело своего коллеги

Труп работника был обнаружен в грунте.

Корреспонденту alau.kz стало известно о несчастном случае, который произошёл 6 мая, в районе строящейся Набережной в КЖБИ. Данную информацию подтвердили в областном управлении по инспекции труда Костанайской области.

Как сообщил руководитель управления Максим Моргунов, несчастный случай произошёл на объекте, где работали сотрудники ТОО «Вакхстрой».

«6 мая в 9 часов 30 минут при разравнивании куч грунта бульдозером, машинистом товарищества был обнаружен труп работника ТОО. Обстоятельства и причины происшествия, а также его связь с производством будут установлены инспекцией труда в ходе проводимого специального расследования», — отметил Максим Моргунов.

Кроме того, начато специальное расследование по факту несчастного случая в ТОО «Астыктренд».

«Работник, находясь на территории металлобазы, расположенной по ул. Карбышева в ходе уборки мельничного оборудования допустил попадание левой стопы в шнек подачи муки, в результате чего получил тяжелую травму», — отметил руководитель областного ведомства.

Напомним, несчастный случай произошёл 5 мая около 5 утра. С травмой пострадавшего доставили в больницу Костаная. Ему пришлось провести операцию по ампутации.