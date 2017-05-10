В Нидерландах обнаружили цех по производству наркотика для джихадистов

Цех по производству наркотиков был оборудован в сарае.

Голландская полиция обнаружила в провинции Лимбург на юге страны подпольную лабораторию по производству наркотиков-психостимуляторов, которые часто употребляют боевики-джихадисты для повышения агрессии, выносливости и снижения чувствительности к боли.

В оборудованном в сарае подпольном цеху найдено большое количество таблеток каптагона - препарата из группы психостимуляторов, применяющегося при лечении депрессии и различных психических расстройств.

Эксперты из Нидерландского судебно-медицинского института установили, что таблетки содержат два основных ингредиента: амфетамин и кофеин.

По делу арестованы два человека, еще двое подозреваемых объявлены в розыск.

По данным управления ООН по наркотикам, каждая десятая таблетка каптагона синтезируется подпольно. Доходы от их продажи идут на финансирование различных джихадистских организаций, таких как "Боко Харам", "Хезболла" и запрещенной в России и других странах группировки "Исламское государство".

Кроме того, психотропные вещества употребляют и сами боевики-исламисты, в том числе смертники.

У полиции Нидерландов пока нет информации о том, кому предназначалась изъятая партия наркотика.

Между тем полиция Италии на этой неделе сообщила об обнаружении 37,5 млн таблеток другого психостимулирующего препарата - трамадола, который также используют радикальные исламисты.

Эта партия запрещенных к обороту веществ прибыла из Индии и предназначалась для отправки в Ливию, заявляет полиция.

Трамадол - синтетический опиоидный препарат, используемый в качестве болеутоляющего средства. Известно, что он пользуется популярностью у боевиков "Боко Харам" в Нигерии. Главным ингредиентом контрафактных таблеток каптагона обычно служит амфетамин, но нелегальные производители лекарств часто добавляют в них кофеин или другие вещества. Многомиллионные доходы от его нелегальной продажи идут на финансирование джихадистских группировок, в частности, в Сирии.

Первоначально каптагон выпускался под торговым названием фенетиллин, но с середины 1980-х годов этот препарат был признан наркотиком, вызывающим тяжелую зависимость, и запрещен к промышленному производству.

В марте греческая полиция раскрыла подпольное производство каптагона, конфисковала 650 тысяч таблеток и арестовала четырех подозреваемых.

Источник: ВВС