В Жамбылскую область с визитом прибыла узбекская делегация

Вместе с послом в составе гостей из приграничной страны прибыло около 20 предпринимателей различных сфер деятельности.

Сегодня в Жамбылскую область с дружественным визитом прибыла делегация из Джизакской области Республики Узбекистан во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Узбекистан Ериком Утембаевым. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима.

Вместе с послом в составе гостей из приграничной страны прибыло около 20-ти предпринимателей различных сфер деятельности.

Представители узбекской делегации посетили солнечную электростанцию «Бурное Солар-1». Ознакомились с работой крупнейшей в Центральной Азии солнечной электростанции мощностью 50 МВт, которая была построена за 10 месяцев.





Строительство солнечной электростанции осуществлено ТОО «Самрук-Қазына Инвест» и британской компанией UG Energy Limited путем создания совместного предприятия ТОО «Burnoye Solar - 1». Общий объем инвестиций составляет 122 млн. долларов США.

В рамках визита гости осмотрели культурно-исторические достопримечательности исторического Тараза.





Вместе с этим, состоялась встреча в формате «B to B» с представителями деловых кругов нашего региона и предпринимателями из Джизакской области Республики Узбекистан, где велись переговоры с целью укрепления двустороннего сотрудничества и создания совместных предприятий.

Карим Кокрекбаев рассказал об инвестиционных возможностях региона. Было отмечено, что совместное партнерство позволит добиться взаимовыгодного сотрудничества во многих отраслях экономики наших стран.





Во второй половине дня гости из соседней страны ознакомились с работами областного перинатального центра и кардиохирургической клиники «Жүрек».

Наряду с этим, узбекская делегация посетила спортивные и образовательные учреждения областного центра.





Также делегация из приграничной страны посетила ряд производственных предприятий.

Напомним, узбекская делегация прибыла с двухдневным визитом в Жамбылскую область.



