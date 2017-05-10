Режиссёр Талгад Жаныбеков начал погашать ущерб по делу «Феникса»

Как сообщила исполнительный директор АО «Казахфильм» Лидия Климова, сегодня один из обвиняемых в хищении средств, предназначенных для съёмок фильма «Феникс», режиссёр Талгад Жаныбеков, начал погашать ущерб. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу АО «Казахфильм».

Сегодня супруга режиссёра фильма «Феникс» Талгада Жаныбекова перечислила первый транш в сумме 200 тысяч тенге в целях возмещения ущерба, нанесённого её мужем. Сам Т. Жаныбеков находится под арестом, он обвиняется в том, что в период с 5 июня 2014 года по 13 мая 2015 года незаконно получил один миллион 655 тысяч 276 тенге из бюджета, предназначенного на съёмки фильма «Феникс» и потратил их на личные нужды.

Как сообщалось ранее, другие подсудимые также начали возмещать ущерб. 16 ноября продюсер картины Тунгышбай Жаманкулов вернул 6 миллионов тенге. За исполнительного продюсера фильма "Феникс" Наталью Юдину 3 апреля 2017 года было внесено 2 079 555 тенге, 4 апреля за директора съёмочной группы в подготовительном периоде Марлена Абишева - 500 тысяч тенге, за второго режиссёра картины Бижана Абишева - 280 тысяч тенге.

По данным Антикоррупционной службы, всего АО "Казахфильм" на предподготовительный и подготовительный этапы производства фильма «Феникс» перечислило ТОО Т.К.TURAN UNIVERSAL BUSINESS, в котором учредителем является продюсер данного фильма Тунгышбай Жаманкулов, 79 миллионов тенге. Из них 69 миллионов тенге по версии следствия были похищены.

Судебное разбирательство по этому делу началось 9 марта. На скамье подсудимых девять человек: генеральный продюсер фильма Тунгышбай Жаманкулов, режиссер Талгад Жаныбеков, исполнительный продюсер Наталья Юдина, бывший управляющий директор по экономике и финансам АО "Казахфильм" Гаукар Искакова, редактор картины Гизат Султанов, индивидуальный предприниматель Илья Коробейников, второй режиссер картины Бижан Абишев, директор съемочной группы в подготовительном периоде "Феникса" Марлен Абишев, представитель ТОО Данияр Маратулы Абдыкадыров. Их обвиняют в хищениях и пособничестве в хищениях бюджетных средств, выделенных на съемку фильма "Феникс".