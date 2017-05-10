Олланд перепутал слова на последнем официальном выступлении
Олланд говорил об эффективности применения санкций.
Уходящий президент Франции Франсуа Олланд, произнося последнюю официальную речь в этой должности, допустил ошибку. Об этом пишет РИА Новости.
Как передает агентство Франс Пресс, Олланд говорил об эффективности применения санкций в случае, когда под сомнение ставится "преступление против человечества". Однако прежде чем произнести это словосочетание, французский президент сказал: "оскорбление величества".
Выступление Олланда прошло на церемонии памяти, посвященной отмене рабства. На мероприятии его сопровождал избранный французский лидер — Эммануэль Макрон.
Передача власти от одного президента другому состоится в 10 утра в следующее воскресенье.
Фото © AFP 2017 / Eric FEFERBERG / POOL
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