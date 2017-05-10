Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Олланд перепутал слова на последнем официальном выступлении

10 мая 2017, 21:50

Олланд говорил об эффективности применения санкций.

Уходящий президент Франции Франсуа Олланд, произнося последнюю официальную речь в этой должности, допустил ошибку. Об этом пишет РИА Новости.

Как передает агентство Франс Пресс, Олланд говорил об эффективности применения санкций в случае, когда под сомнение ставится "преступление против человечества". Однако прежде чем произнести это словосочетание, французский президент сказал: "оскорбление величества".

Выступление Олланда прошло на церемонии памяти, посвященной отмене рабства. На мероприятии его сопровождал избранный французский лидер — Эммануэль Макрон.

Передача власти от одного президента другому состоится в 10 утра в следующее воскресенье.

Фото © AFP 2017 / Eric FEFERBERG / POOL



Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...