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С 1 июля в Казахстане повысят оклады силовиков на 25%

 

Должностные оклады военнослужащих министерства обороны, КНБ, Национальной гвардии и государственной службы охраны будут повышены на 25% с 1 июля, сообщил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Глава государства отметил, что государство, несмотря на трудности, «прилагает все усилия, делает все для укрепления материально-технической базы и соответствующего довольствия военнослужащих».

«Мы высоко оцениваем нелегкую службу, ратный труд во благо народа. Поэтому в честь 25-летия независимости, Вооруженных Сил я принял решение повысить должностные оклады военнослужащих министерства обороны, КНБ, Национальной гвардии и государственной службы охраны на 25% с 1 июля», — сказал Назарбаев перед церемонией вручения наград в канун Дня защитника Отечества и Дня Победы.

 

10 мая 2017, 09:22
Источник, интернет-ресурс: Sputnik

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