«Шахтер» вышел в полуфинал Кубка Казахстана
10 мая 2017, 22:54
Кокшетауский «Окжетпес» уступил карагандинскому «Шахтеру» — 1:2.
В матче четвертьфинала Кубка Казахстана в Астане кокшетауский «Окжетпес» уступил карагандинскому «Шахтеру» — 1:2, пишет Sports.kz.
Первый тайм выдался на редкость скучным и голов в нем забить не было. Сразу после перерыва было два гола, и оба мяча оказались в воротах Саши Стаменковича, а провели их Дидье Борис Кадио и Марко Станоевич, итог подвел Сергей Шафф.
Встречи полуфинала турнира пройдут 24 мая и 21 июня.
«Окжетпес» — «Шахтер» 1:2 (0:0)
Голы: Кадио 50 (0:1), Станоевич 54 (0:2), Шафф 75 (1:2).
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