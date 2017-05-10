«Шахтер» вышел в полуфинал Кубка Казахстана

В матче четвертьфинала Кубка Казахстана в Астане кокшетауский «Окжетпес» уступил карагандинскому «Шахтеру» — 1:2, пишет Sports.kz.

Первый тайм выдался на редкость скучным и голов в нем забить не было. Сразу после перерыва было два гола, и оба мяча оказались в воротах Саши Стаменковича, а провели их Дидье Борис Кадио и Марко Станоевич, итог подвел Сергей Шафф.

Встречи полуфинала турнира пройдут 24 мая и 21 июня.

«Окжетпес» — «Шахтер» 1:2 (0:0)

Голы: Кадио 50 (0:1), Станоевич 54 (0:2), Шафф 75 (1:2).