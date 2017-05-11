Определились полуфиналисты Кубка Казахстана

Алматинский «Кайрат», шымкентский «Ордабасы», «Атырау» и карагандинский «Шахтер» вышли в полуфинал Кубка Казахстана, пишет Sports.kz.

Кубок Казахстана

1/4 финала, 10 мая

«Окжетпес» — «Шахтер» 1:2 (0:0)

Голы: Кадио 50 (0:1), Станоевич 54 (0:2), Шафф 75 (1:2)

Не получается пока у кокшетауского «Окжетпеса» каждая игра, как собственно и у карагандинского «Шахтера». «Горняки» и вовсе после «общения» с акимом области одержали две победы, и обе над «синегорцами». Первый тайм между командами был на редкость скучным, а вот второй начался с гола Дидье Бориса Кадио, затем Марко Станоевич увеличил разрыв, и казалось, что уже все, однако Сергей Шафф вернул в игру команду Владимиру Муханова, а больше сделать ей не удалось.

«Жетысу» — «Ордабасы» 0:1 (0:0)

Гол: Бейсенов 64 (0:1)

Не стал выпускать всех лидеров в Талдыкургане шымкентский «Ордабасы», а если учесть, что команда хочет выиграть Кубок Казахстана, то за это могла поплатиться. В первой половине «семиреченцы» были активнее и создали несколько моментов у ворот Алмата Бекбаева, а во втором уже все было спокойнее, шымкентцы стали активнее, наращивая давление, оборона хозяев дрогнула единожды, а победный гол на свой счет записал Бекзат Бейсенов.

«Атырау» — «Актобе» 0:0, доп.вр. 1:0

Гол: Родич 119 (1:0)

Определенную номинацию можно дать «Актобе» за самые скучные матчи в Кубке Казахстана, прошлую встречу с уральским «Акжайвком» до пенальти могли смотреть самые стойкие, и сегодня в Атырау чуть снова до этого не дошло, повезло, что в команде «нефтяников» оказался стойкий Марат Хайруллин и удачливый Иван Родич. В целом же первый матч без Игоря Рахаеву актюбинцам удался, выглядели достойно, но снова уступили.

«Кайрат» — «Иртыш» 2:0 (2:0)

Голы: Гоу 9 (1:0), Иличевич 44 (2:0)

Удаления: Куат 89 — Фонсека 89

Шутник Димитар Димитров выпустил на матч в Алматы основной состав, что не стало похоже неожиданностью для хозяев поля. «Кайрат» с первых минут захватил инициативу на поле и атаковал, добаившись своего на восьмой минуте благодаря удару Жерара Гоу. После этого игра уже не была такой быстрой, но второй гол алматинцы забили еще до перерыва, свое дело сделал Иво Иличевич. Таким образом, фаворит Кубка Казахстана продолжает свой путь.

Жеребьевка полуфинала турнира состоится 12 мая, а встречи пройдут 24 мая и 21 июня.