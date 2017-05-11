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Автор Gangnam Style выпустил два новых клипа

11 мая 2017, 00:44

Каждый собрал более миллиона просмотров за несколько часов.

Южнокорейский рэпер PSY выложил на своем YouTube-канале два новых видеоклипа, каждый из которых собрал более миллиона просмотров за несколько часов, пишет РИА Новости.

В клипе под названием I LUV IT появляется японский исполнитель Пико Таро, чья песня Pen-Pineapple-Apple-Pen попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая короткая из всех, когда-либо присутствовавших в чарте Billboard. Второе видео — ролик на песню под названием New Face.

Южнокорейский рэпер PSY известен своим хитом Gangnam Style. Клип на эту песню стал наиболее популярным видео на YouTube и первым, набравшим более двух миллиардов просмотров. PSY стал первым корейцем, получившим награду Billboard Music Awards.


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