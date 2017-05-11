Депутат подрался на хоккейном матче в Уральске

Драка, в которой участвовал депутат областного маслихата Аркадий Рубцов, произошла на любительском турнире на кубок Победы.

Депутат Западно-Казахстанского областного маслихата Аркадий Рубцов подрался на хоккейном матче в Уральске, сообщает телеканал КТК.

Драка произошла на любительском матче международного турнира на кубок Победы. Против местного клуба "Урал" играл оренбургский "Буревестник". Хозяева арены выиграли матч со счетом 4:2.

Оказалось, что народного избранника Аркадия Рубцова толкнул соперник. Депутат не остался в долгу и дал сдачи, после чего началось ледовое побоище. Сам депутат назвал происшествие игровым моментом.

"Естественно, в дружеских отношениях мы остались. То есть мы вышли со льда, как говорится, пожали друг другу руки, обнялись и гостеприимно, как это мы можем все уральские, отправили гостей домой", — прокомментировал произошедшее Рубцов.

Массовую драку, в которой принимали участие обе команды, болельщики считают одним из самых зрелищных эпизодов. В потасовке никто не пострадал. Видео драки в редакцию газеты "Уральская неделя" прислал очевидец.

Фото © Public Domain