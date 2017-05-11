В Кыргызстане ветерану на 9 мая подарили пустой конверт

В социальных сетях в Кыргызстане обсуждается информация о вручении 9 мая пустого конверта ветерану труда 85-летнему Капасу Бокбаеву, сообщает Sputnik Кыргызстан.

Как рассказала агентству невестка ветерана Махабат Тынаева, за день до праздника работники сельской управы пригласили их дедушку на праздник. Он взял удостоверение ветерана труда и 9 Мая отправился на праздник с сыном. На мероприятии ему вручили конверт в форме фронтового треугольника с гвардейской лентой, гвоздикой и фразой "Не забудем никогда!". Ветеран положил конверт в карман и открыл его лишь дома.

"Внутри ничего не оказалось. Мы спросили, может, он выронил, но говорит, что принес все, как есть. Обычно в таких письмах в виде треугольника приходили хорошие вести с фронта. Можно было в нем элементарно пожелание написать, если не вручили деньги", — возмущена Тынаева.

Капас-ата в тот день вспоминал, как ребенком возил пшеницу в годы войны. По словам невестки, ветеран труда заплакал, когда увидел пустой конверт.

"Дело не в финансах. Просто было обидно, что айыл окмоту (местная администрация — ред.) так относится к ветеранам. Ему никогда ничего не вручают, поэтому в этом году он с волнением принес конверт домой", — рассказала женщина.

Однако, как утверждают местные власти, Бокбаев не числится в списках тружеников тыла. У него статус ветерана труда. А на праздник он был приглашен как аксакал.

"Ветеран труда и труженик тыла — это не одинаковые звания. Капас ата должен быть в списке Управления соцразвития, но его там нет. Открытку в виде фронтового треугольника для участников праздника изготовили ученики Новопокровской школы №3. Это была их инициатива", — пояснил глава села Мирлан Кыдыкеев. Чиновник пообещал навестить ветерана и разъяснить ему ситуацию.

Фото © Sputnik / Александр Мазуркевич