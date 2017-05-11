В Астане раскрыли сомнительную схему покупки квартир в рассрочку

Предложение о квартире с беспроцентной рассрочкой в Астане может обернуться массовым обманом граждан.

Правоохранительным органам Астаны поручено проверить деятельность потребительских кооперативов, предоставляющих беспроцентный заем для приобретения в рассрочку жилья, сообщает официальный сайт столицы.

Денежный фонд кооперативов формируется по следующей схеме: при наличии 10 членов с каждого из них взимается первоначальный взнос в размере 20%.

На собранную сумму приобретается одна квартира и по установленной очереди передается в собственность первому члену кооператива. Последующие участники ждут накопления средств, достаточных для приобретения квартиры, от поступающих взносов новых участников либо вносимых ежемесячных взносов действующих членов кооператива.

По данным акимата, на сегодняшний день так работают потребительские кооперативы: "Единый выбор", "Бест Вей", "Фри Хоум" и "Свой квадрат". "Данная схема приобретения квартир нами расценивается как "пирамида" и, в свою очередь, может повлечь массовый обман доверчивых граждан", — сообщали в межведомственной комиссии при акимате.

Кроме того, акимат предупреждает, что продажа квартир в жилом комплексе "Оазис", расположенном на пересечении улиц Е634, Е418, Е425 и Е517, незаконна. ЖСК "Оазис-Астана" не имеет правовых оснований для привлечения средств дольщиков, поскольку земельный участок и разрешительные документы зарегистрированы на другую фирму.

Строительство жилого комплекса "Оазис" не начато из-за отсутствия разрешения на строительство.

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