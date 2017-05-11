В Алматы журналистку избили и ограбили на кладбище

В Алматы преступник ограбил и избил журналистку Татьяну Гуржий на кладбище. Об этом она рассказала на своей странице в Facebook, передает Zakon.kz.

ЧП произошло 9 мая.

"Вчера не хотелось омрачать праздник этой информацией. Но и молчать об этом нельзя. Почти все мы навещаем родственников на кладбищах. У нас такая традиция сложилась, еще когда была жива мама-ее брат воевал, мы ходили к нему. Решила и я вчера съездить, поставить любимую моими близкими сирень. Я никогда не боялась ездить на это кладбище на Рыскулова. Тем более, в праздник, когда там много народа. Так было и вчера", - написала Гуржий.

На кладбище к ней подошел незнакомый мужчина и приставил к горлу нож. "Будешь делать все, как я говорю, останешься живой", - сказал он. "Сколько я писала о таких ситуациях! В башке крутилось: отдай все! Он снял с моего пальца обручальное кольцо, заставил вытащить кошелек, вытащил все купюры и выбрал из мелочи стольники и полтинники. Спросил про телефон, я ответила, что забыла дома. И тут кому-то приспичило позвонить! В этот момент я поняла, что он ножом не просто угрожает. Он толкнул меня на скамейку, схватил сумку. Я ударилась об скамейку, а он еще пару раз приложил меня затылком к ограде. До сих пор в ушах его шипение: "ты здесь хочешь остаться?" Долго рылся в сумке, перебирал вещи, ключи, вытащил телефон. Вытряхнул "симки". Посмотрев на мою "аптечку", спросил: "сердечница?" "Не вздумай заявить. Найду-зарежу. Рассказал печальную историю, что жизнь такая, на работу не берут, семьи нет. Извинился раз десять, и не убирая ножа (которым он успел поцарапать мне руки и шею), медленно пошел к центральной аллее", - написала журналистка.

По ее словам, после нападения она попросила охранника кладбища вызвать полицию. Но мужчина заявил, что преступник уже наверняка сбежал. После этого Татьяна поехала домой, где и вызвала полицию.

"Девушка-дежурная 102 по голосу поняла, что мне нужна скорая. "Сыскари" приехали в БСМП. После оказанной помощи, мы с полицейскими поехали на кладбище. Когда подъезжали к воротам, дежурная передала еще один вызов - ножевое на кладбище! На том же!!! У сторожки сидела женщина, весь бок был в крови. Тот же самый ублюдок через два с лишним часа после меня подошел к ней и тоже стал требовать ценные вещи. Она отказалась и попыталась закричать. Он ткнул ее ножом и толкнул. Ее подобрала проезжающая мимо семья, они же вызвали скорую. Все это происходило с 4 до 6 часов вечера. В то же время он напал на женщину с двумя детьми и так же, угрожая ножом, отобрал мобильный у ее мальчика", - написала она.

Сотрудники полиции обыскали все кладбище, однако задержать грабителя не удалось. "Полицейские были настолько злые, что этот урод мало позволил себе грабить женщин и детей, так сделал это на кладбище и в такой день, что если бы они его поймали, я думаю, довезли бы его чуть живым. И мы б не возражали", - пишет Гуржий.

Позже в комментариях автор сообщила, что преступника задержали. "Мы его опознали! Его задержали. Спасибо за оперативную работу! По такой схеме задержали! Просто молодцы. А он сказал, что видит нас впервые. И телефон подкинули. Все телефоны...", - написала Татьяна.