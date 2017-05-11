Четыре законных способа сдачи жилья в аренду

УГД по Жанааркинскому району ДГД по Карагандинской области сообщает о четырех способах сдачи квартиры внаем на законных основаниях.

Самый простой способ - это регистрация в качестве индивидуального предпринимателя на основе патента.

«Это возлагает определенные обязательства по сдаче отчетности, но при этом уменьшает сумму налога, подлежащего уплате. Например, если физическое лицо сдает квартиру за 100 тысяч тенге в месяц, он может зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, оформить специальный налоговый режим на основе патента и уплачивать 2% от суммы дохода, т.е. в нашем случае это будет 2000 тенге. При этом главное требование - чтобы не было наемных работников. Второе генеральное требование - налог должен уплачиваться заблаговременно, то есть до получения патента».

Если предприниматель собирается сдавать в аренду сразу несколько квартир с привлечением наемных работников, то ему необходимо оформить ИП по упрощенной декларации.

«Бывают случаи, когда физическое лицо сдает в аренду несколько квартир. При этом он нанимает кого-то, чтобы эти квартиры убирали, например. В таком случае первый критерий - существует наемный работник. Владелец квартиры может выбрать специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации. Эта упрощенная декларация сдается один раз в полгода. В декларации указывается сумма дохода, полученная за определенный период, а именно - за полгода, и с этой суммы рассчитывается налог в размере 3%. Он уплачивает налог после получения дохода. То есть если в первом случае специальный налоговый режим на основе патента он уплачивает до получения дохода, то в этом случае - 3%, но после получения дохода

Сдать квартиру можно и без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

Владелец может сдавать внаем квартиру без проблем, заключать договор с арендатором как два физических лица, но по истечении налогового периода, в этом случае налоговый период - один год, он должен будет с 1 января по 31 марта в налоговые органы сдать декларацию о доходах. Но налог рассчитывается в размере 10% от дохода», - отметил он.

Госслужащие тоже могут получать прибыль от аренды квартиры в случае, если отдадут жилье в доверительное управление индивидуальному предпринимателю.