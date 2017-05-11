Управление государственных доходов по г. Караганда информирует, что основные поправки в части взыскания задолженности связаны с взаимодействием с уполномоченным юридическим лицом.

Внесены следующие изменения:

1) в подпункт 41-1) пункта 1 статьи 12 Налогового кодекса внесены дополнения в понятие уполномоченного юридического лица, согласно которым расширены полномочия АО «Компания по реабилитации и управлению активами». Если в настоящее время АО «КРУА» осуществляет реализацию ограниченного в распоряжении имущества, то со следующего года АО «КРУА» будет заниматься также реализацией заложенного имущества;

2) пункт 2 статьи 53 Налогового кодекса изложен в следующей редакции:

«2. Реализация имущества, заложенного налогоплательщиком и (или) третьим лицом, производится уполномоченным юридическим лицом путем проведения торгов.

Порядок реализации имущества, заложенного налогоплательщиком и (или) третьим лицом, а также ограниченного в распоряжении имущества налогоплательщика (налогового агента), определяется Правительством Республики Казахстан.».

То есть, если органом государственных доходов предоставлена налогоплательщику отсрочка по уплате налогов под залог его имущества или имущества третьего лица и при этом налогоплательщик нарушает график погашения налоговой задолженности, то в соответствии со статьей 53 орган государственных доходов обращает взыскание на заложенное имущество. По действующему Налоговому кодексу реализация осуществляется в принудительном внесудебном порядке в соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан, а с учетом внесенных изменений реализаций будет осуществляться уполномоченным юридическим лицом, то есть АО «КРУА» в порядке, определенном Правительством РК.

Следует отметить, что будет общий порядок реализации ограниченного в распоряжении имущества налогоплательщика и заложенного имущества;

3) внесены изменения в статью 618 Налогового кодекса, согласно которым порядок реализации имущества, заложенного налогоплательщиком и (или) третьим лицом, а также ограниченного в распоряжении имущества налогоплательщика, определяется Правительством Республики Казахстан.

В настоящее время проводится работа по внесению изменений в приказ Министра финансов от 25 декабря 2014 года № 585 «Об определении уполномоченного юридического лица в сфере реализации ограниченного в распоряжении имущества налогоплательщика, плательщика и (или) задержанных товаров», а также в Правила реализации ограниченного в распоряжении имущества налогоплательщика (налогового агента) в счет налоговой задолженности, плательщика - в счет задолженности по таможенным платежам и налогам, пеней, утвержденные постановлением Правительства Республики Казахстан от 2 июня 2011 года № 618;

4) внесены изменения в статью 617 Налогового кодекса, согласно которым если общая балансовая стоимость ограниченного в распоряжении имущества, по данным бухгалтерского учета налогоплательщика, которая указана в акте описи имущества, составляет менее 6-ти МРП, то постановление об обращении взыскания на ограниченное в распоряжении имущество налогоплательщика выноситься не будет.

То есть, если по акту описи стоимость имущества менее 6 МРП, то на реализацию такое имущество передаваться не будет.

Это связано с тем, что расходы на оценку такого имущества превышают его стоимость, соответственно, в бюджет от реализации ничего не поступит.