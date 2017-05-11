Неустойчивая погода сохранится в Казахстане 11 мая
11 мая 2017, 06:00
Местами пройдут дожди, усилится ветер.
На большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, местами пройдут дожди, усилится ветер, передает Zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.
Лишь на юге республики погода без осадков.
В Северо-Казахстанской области ожидается усиление ветра ночью на большей части 15-20, порывы 23-28 м/с, днем местами 15-20 м/с.
В Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Южно-Казахстанской, Мангыстауской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, днем Актюбинской, Атырауской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.
В Павлодарской области усиление ветра до 15-25 м/с.
В Алматы +25, частично облачно: гроза с дождем.
В Астане +23, преимущественно ясно.
Полный прогноз погоды смотрите здесь.
Фото: Изба-читальня
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