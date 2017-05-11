"Реал" встретится с "Ювентусом" в финале Лиги чемпионов
11 мая 2017, 06:19
В полуфинале мадридцы по сумме двух игр победили "Атлетико".
Мадридский "Реал" стал вторым финалистом Лиги чемпионов, передает корреспондент Vesti.kz.
В полуфинале соперником команды Зинедина Зидана были земляки из "Атлетико". Победив крупно в первой игре (3:0), "Реалу" нужно были лишь удержать это преимущество, с чем он успешно справился, хотя и проиграл вторую встречу со счетом 1:2.
Футболисты "Атлетико" удачно начали ответный матч, который проходил на их стадионе "Висенте Кальдерон" в столице Испании. Уже на 12-й минуте Сауль Ньигес вывел "матрасников" вперед. На 16-й Антуан Гризманн точно реализовал пенальти и подарил своим болельщикам надежду на камбэк.
Успокоить игру "Реал" смог в концовке первого тайма. На 42-й минуте Иско на добивании забил столь нужный гол "сливочным" и, как оказалось позже, установил окончательный результат - 1:2.
Второй тайм получился менее результативным. Команды активно атаковали, но забить не смогли. На 69-й минуте Криштиану Роналду поразил ворота, но гол не был засчитан из-за офсайда.
"Атлетико" - "Реал" 2:1 (2:1)
Голы: Сауль 12 (1:0), Гризманн 16, пенальти (2:0), Иско 42 (2:1).
Предупреждения: Данило 4, Савич 6, Годин 34, Рамос 34), Габи 37, Корреа 85.
"Атлетико": Облак, Хименес (Парти 57), Савич, Годин, Филипе Луис, Феррейра Карраско, Габи, Сауль, Коке (Корреа 76), Торрес (Гамейро 56), Гризманн.
"Реал": Навас, Данило, Варан, Рамос, Марсело, Модрич, Каземиро (Васкес 77), Кроос, Иско (Мората 88), Бензема (Асенсио 76), Роналду.
Судьи: главный - Джюнейт Чакир, ассистенты - Бахаттин Дуран, Тарик Онгун (все - Турция).
11 мая. Мадрид. Стадион "Висенте Кальдерон".
Первый матч - 0:3, счет по сумме двух встреч - 2:4.
Фото: УЕФА
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