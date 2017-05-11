"Реал" встретится с "Ювентусом" в финале Лиги чемпионов

В полуфинале мадридцы по сумме двух игр победили "Атлетико".

Мадридский "Реал" стал вторым финалистом Лиги чемпионов, передает корреспондент Vesti.kz.





В полуфинале соперником команды Зинедина Зидана были земляки из "Атлетико". Победив крупно в первой игре (3:0), "Реалу" нужно были лишь удержать это преимущество, с чем он успешно справился, хотя и проиграл вторую встречу со счетом 1:2.





Футболисты "Атлетико" удачно начали ответный матч, который проходил на их стадионе "Висенте Кальдерон" в столице Испании. Уже на 12-й минуте Сауль Ньигес вывел "матрасников" вперед. На 16-й Антуан Гризманн точно реализовал пенальти и подарил своим болельщикам надежду на камбэк.





Успокоить игру "Реал" смог в концовке первого тайма. На 42-й минуте Иско на добивании забил столь нужный гол "сливочным" и, как оказалось позже, установил окончательный результат - 1:2.





Второй тайм получился менее результативным. Команды активно атаковали, но забить не смогли. На 69-й минуте Криштиану Роналду поразил ворота, но гол не был засчитан из-за офсайда.





"Атлетико" - "Реал" 2:1 (2:1)

Голы: Сауль 12 (1:0), Гризманн 16, пенальти (2:0), Иско 42 (2:1).

Предупреждения: Данило 4, Савич 6, Годин 34, Рамос 34), Габи 37, Корреа 85.

"Атлетико": Облак, Хименес (Парти 57), Савич, Годин, Филипе Луис, Феррейра Карраско, Габи, Сауль, Коке (Корреа 76), Торрес (Гамейро 56), Гризманн.

"Реал": Навас, Данило, Варан, Рамос, Марсело, Модрич, Каземиро (Васкес 77), Кроос, Иско (Мората 88), Бензема (Асенсио 76), Роналду.

Судьи: главный - Джюнейт Чакир, ассистенты - Бахаттин Дуран, Тарик Онгун (все - Турция).

11 мая. Мадрид. Стадион "Висенте Кальдерон".

Первый матч - 0:3, счет по сумме двух встреч - 2:4.





Фото: УЕФА



