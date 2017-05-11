В Венесуэле в ходе протествов убили одного человека
11 мая 2017, 07:02
Не менее 84 человек пострадали в среду в ходе действий сил безопасности по разгону манифестантов в Каракасе.
Еще один человек был убит в среду в ходе антиправительственных протестов в столице Венесуэлы Каракасе, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу муниципии Барута Херардо Блайд.
"С глубокой болью сообщаю, что сегодня (в среду) был убит еще один молодой человек, Мигель Кастильо (26 лет), получивший межреберную рану в Лас-Мерседесе", — написал Блайд в своем микроблоге в Twitter.
С учетом скончавшегося чуть ранее от полученного ранения человека в штате Мерида общее число жертв протестов достигло, по официальным данным, 39 человек, однако, по информации правозащитников, оно составляет 46 человек.
Кроме того, не менее 84 человек пострадали в среду в ходе действий сил безопасности по разгону манифестантов в Каракасе. "Баланс центра здоровья Чакао: 84 пациента. Двое с пулевыми ранениями (вне опасности), 65 — с травмами, пятеро – с ранениями дробью, 12 – с удушьем. Убитых нет", — написал в своем микроблоге в Twitter глава администрации района Чакао Рамон Мучачо.
Протесты в Венесуэле начались 4 апреля после решения Верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов. Теперь они протестуют и против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию.
Фото: Reuters
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4858035-41146950dd8a43ea3075baf1a9b59bcd
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...