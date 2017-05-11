Поселку Алгабас в Алматы угрожает болото

Поселок Алгабас расположен под уклоном, поэтому вода из болота потихоньку стекается вниз, топит дома и улицы.

Вслед за обильными дождями, к домам в поселке Алгабас вплотную начала подбираться вода. Рядом с населённым пунктом находится болото, которое после дождей угрожает целому посёлку подтоплением, сообщает телеканал Алматы.





Всю мебель из своего дома жительница поселка Алгабас Дина Кельденова поспешно вывезла. В некогда уютном жилище хозяйка отключила свет, боясь замыкания. Сама же женщина с детьми уже несколько дней ночует у родственников - ведь эти стены, говорит, могут сложиться, как карточный домик.





«Сильные дожди, когда были в конце апреля, тогда появилось болото выше нашего дома. Сами видели. А грязь из этого болота затопила наш дом», - рассказала жительница поселка Алгабас Дина Кельденова.





Этот земельный участок в 8 соток Дина Кельденова купила еще 15 лет назад. Отстроила небольшой дом. Все это время, говорит, вместе с семьей жили здесь и не тужили. По рассказам женщины при покупке земли она и не знала, что выше по улице здесь расположено полузасохшее болото. Оно после прошедших обильных осадков резко увеличилось в объемах, начав затапливать округу. Во дворе же Дины Кельденовой зловонной воды и вовсе по колено, местность даже облюбовали лягушки.





«Я даже обращалась в 109,112, но они приезжают, махнут руками, говорят, невозможно эту воду откачать, некуда откачать», - рассказывает жительница Алматы Дина Кельденова.





Вода из двора женщины несмотря на жаркую погоду не уходит, так как оказалось, что местное болото подпитывается грунтовыми водами.





Поселок Алгабас расположен под уклоном, поэтому вода из болота потихоньку стекается вниз, топит дома и улицы. Местные жители из дома вынуждены выходить в длинных резиновых сапогах, потому что без них передвигаться по улицам невозможно.





У Диляры Низамовой трое детей. По ее словам, от сырости они постоянно болеют. Но самое сложное для этой хрупкой женщины - каждый день на руках нести по этой затопленной дороге свою дочь в сад.





«У меня ребенок инвалид, я живу по улице Тейипова 23, а сюда выхожу каждый день с ребенком инвалидом», - рассказала жительница поселка Алгабас Диляра Низамов.





В акимате Алатауского района о проблеме жителей наслышаны. По словам специалистов, в результате обильных дождей было подтоплено 43 дома на семи улицах поселка. Помпы, говорят, работают постоянно, но из-за поднявшихся грунтовых вод, все это превращается в Сизифов труд. Решение, по их словам, лишь одно- проложить здесь арычную и дренажную системы.





«Мы сейчас подготовили письмо в городской акимат, подготовили проектно-сметную документацию, сумму для проведения там арычных и дренажных систем мы уже определили. Как только в город отправим, если финансирование денежных средств нам выделят, в этом же году будем проводить работу», - рассказал руководитель отдела благоустройства аппарата акима Алатауского района Ергали Махамбетов.





Пока же жители Алгабаса с нетерпением ждут очередного приезда спецтехники, а с тревогой - повторных дождей.







