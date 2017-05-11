За продажу новорожденного актюбинку приговорили к 7 годам колонии
11 мая 2017, 07:45
Биологической матери привезли деньги - 60 тысяч тенге. Якобы в качестве благодарности.
В Актобе женщину, продавшую своего новорождённого сына, приговорили к 7 годам лишения свободы, сообщает ТК Астана.
Жанну Акаласову арестовали в январе этого года. По делу проходили ещё две фигурантки. Моя коллега Ольга Литвина побывала на процессе. 32-летнюю Жанну Акаласову арестовали в январе этого года. Еще две фигурантки дела - Данагуль Утешева и Дина Досакова находились под подпиской о невыезде.
Из материалов дела следует, что Акаласова попросила подругу найти семью для ее будущего ребенка. Сразу после выписки Данагуль Утешева забрала малыша и отдала Дине Досаковой. Последняя хотела передать его своей невестке. А вечером биологической матери привезли деньги - 60 тысяч тенге. Якобы в качестве благодарности. Всех трех женщин признали виновными.
"Признать Акаласову Жанну Батыргалиевну виновной в совершении преступления по статье 135-й, части 2, пункта первого УК РК. И назначить ей наказание в виде 7 лет лишения свободы с конфискацией лично принадлежащего ей имущества", - зачитал приговор судья специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Нурлыбек Ормаханов.
Данагуль Утешеву также приговорили к 7 годам лишения свободы, с конфискацией имущества. Однако, суд учел тот факт, что у женщины есть 2 малолетних детей и отсрочил исполнение наказания на 5 лет.
У Жанны Акаласовой уже есть 8-ми летний сын. Мальчик находится в детском доме. Ее второго ребенка также отдали на попечение в дом малютки.
Фото: скриншот
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