В Алматы на кладбище ограбили и избили журналистку

В Алматы на кладбище 9 мая неизвестный напал и ограбил журналистку, сообщает Zakon.kz.





О произошедшем Татьяна Гуржий рассказала на странице в Facebook.





"Вчера не хотелось омрачать праздник этой информацией. Но и молчать об этом нельзя. Почти все мы навещаем родственников на кладбищах. У нас такая традиция сложилась, еще когда была жива мама - ее брат воевал, мы ходили к нему. Решила и я вчера съездить, поставить любимую моими близкими сирень. Я никогда не боялась ездить на это кладбище на Рыскулова. Тем более, в праздник, когда там много народа. Так было и вчера", - написала Татьяна.





Мужчина подошел к ней и приставил к горлу нож.





"Он снял с моего пальца обручальное кольцо, заставил вытащить кошелек, вытащил все купюры и выбрал из мелочи стольники и полтинники. Спросил про телефон, я ответила, что забыла дома. И тут кому-то приспичило позвонить! В этот момент я поняла, что он ножом не просто угрожает. Он толкнул меня на скамейку, схватил сумку. Я ударилась об скамейку, а он еще пару раз приложил меня затылком к ограде. До сих пор в ушах его шипение: "ты здесь хочешь остаться?" Долго рылся в сумке, перебирал вещи, ключи, вытащил телефон. Вытряхнул "симки". Посмотрев на мою "аптечку", спросил: "сердечница?" "Не вздумай заявить. Найду - зарежу. Рассказал печальную историю, что жизнь такая, на работу не берут, семьи нет. Извинился раз десять, и не убирая ножа (которым он успел поцарапать мне руки и шею), медленно пошел к центральной аллее", - рассказала журналистка.





После произошедшего женщина попросила охранника кладбища вызвать полицию, но мужчина заявил, что преступник уже наверняка сбежал. После этого женщина поехала домой, где и вызвала полицию.





Вскоре преступника задержали.





"Мы его опознали! Его задержали. Спасибо за оперативную работу! По такой схеме задержали! Просто молодцы. А он сказал, что видит нас впервые. И телефон подкинули. Все телефоны...", - написала она.





Фото: Губерния Daily



