В Индии при обрушении стены на свадьбе погибли более 20 человек
11 мая 2017, 08:22
Раненые доставлены в больницу, состояние пострадавших не уточняется.
Часть стены обрушилась во время празднования свадьбы в индийском штате Раджастхан, 23 человека погибли, 28 получили ранения, сообщает РИА Новости.
Инцидент произошел в среду вечером в районе Бхаратпур (Bharatpur). По данным полиции, часть здания обрушилась из-за пыльной бури, в результате обрушения многие гости свадьбы оказались под завалами.
"Что касается официальных данных, 23 человека, включая 11 мужчин, восемь женщин, четырех детей, погибли. Число раненых – 28. Многие были заблокированы. В связи с пыльной бурей также наблюдаются отключения электричества. Проводится спасательная операция", — сказал представитель местной полиции Алок Вашишт.
Раненые доставлены в больницу, состояние пострадавших не уточняется.
Фото: Flickr / meg and rahul
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