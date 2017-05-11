В Индии при обрушении стены на свадьбе погибли более 20 человек

Инцидент произошел в среду вечером в районе Бхаратпур (Bharatpur). По данным полиции, часть здания обрушилась из-за пыльной бури, в результате обрушения многие гости свадьбы оказались под завалами.





"Что касается официальных данных, 23 человека, включая 11 мужчин, восемь женщин, четырех детей, погибли. Число раненых – 28. Многие были заблокированы. В связи с пыльной бурей также наблюдаются отключения электричества. Проводится спасательная операция", — сказал представитель местной полиции Алок Вашишт.





Раненые доставлены в больницу, состояние пострадавших не уточняется.