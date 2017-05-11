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В Индии при обрушении стены на свадьбе погибли более 20 человек

11 мая 2017, 08:22

Раненые доставлены в больницу, состояние пострадавших не уточняется.

Часть стены обрушилась во время празднования свадьбы в индийском штате Раджастхан, 23 человека погибли, 28 получили ранения, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел в среду вечером в районе Бхаратпур (Bharatpur). По данным полиции, часть здания обрушилась из-за пыльной бури, в результате обрушения многие гости свадьбы оказались под завалами.

"Что касается официальных данных, 23 человека, включая 11 мужчин, восемь женщин, четырех детей, погибли. Число раненых – 28. Многие были заблокированы. В связи с пыльной бурей также наблюдаются отключения электричества. Проводится спасательная операция", — сказал представитель местной полиции Алок Вашишт.

Раненые доставлены в больницу, состояние пострадавших не уточняется.

Фото: Flickr / meg and rahul


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