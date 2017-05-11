Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

За Павлом Шереметом в ночь перед гибелью велась слежка

11 мая 2017, 08:40

Коллеги Шеремета рассказали, что пришли к выводам о слежке после анализа видеозаписей.

Сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) находился около дома журналиста Павла Шеремета в ночь перед трагедией. Об этом говорится в фильме-расследовании Центра по исследованию коррупции и организованной преступности, передает Vsesmi.ru.

Фильм посвящен последнему дню перед трагической гибелью журналиста. Авторы отмечают, что о слишком многих фактах правоохранители молчат.

Так, изучив записи с камер наблюдения около дома Шеремета в центре Киева, эксперты выяснили, что за день до убийства журналиста рядом с его домом находился как минимум один сотрудник СБУ — Игорь Устименко. Его личность удалось установить благодаря номеру машины, попавшей в кадр.

Сам Устименко сказал журналистам, что автомобиль предназначался для «частных услуг несовершеннолетним». Коллеги Шеремета рассказали, что пришли к выводам о слежке после анализа видеозаписей, которые ранее не были опубликованы. Об этом они узнали из материалов, которые редакции передали источники. О слежке за Павлом Шереметом рассказала также его жена, главный редактор «Украинской правды» Алена Притула.

Фото: ТВ Центр

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...