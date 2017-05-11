За Павлом Шереметом в ночь перед гибелью велась слежка
11 мая 2017, 08:40
Коллеги Шеремета рассказали, что пришли к выводам о слежке после анализа видеозаписей.
Сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) находился около дома журналиста Павла Шеремета в ночь перед трагедией. Об этом говорится в фильме-расследовании Центра по исследованию коррупции и организованной преступности, передает Vsesmi.ru.
Фильм посвящен последнему дню перед трагической гибелью журналиста. Авторы отмечают, что о слишком многих фактах правоохранители молчат.
Так, изучив записи с камер наблюдения около дома Шеремета в центре Киева, эксперты выяснили, что за день до убийства журналиста рядом с его домом находился как минимум один сотрудник СБУ — Игорь Устименко. Его личность удалось установить благодаря номеру машины, попавшей в кадр.
Сам Устименко сказал журналистам, что автомобиль предназначался для «частных услуг несовершеннолетним». Коллеги Шеремета рассказали, что пришли к выводам о слежке после анализа видеозаписей, которые ранее не были опубликованы. Об этом они узнали из материалов, которые редакции передали источники. О слежке за Павлом Шереметом рассказала также его жена, главный редактор «Украинской правды» Алена Притула.
Фото: ТВ Центр
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