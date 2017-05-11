Тренер Головкина усомнился в нокаутирующей силе "Канело" на примере его боя с Чавесом

Абель Санчес, тренирующий чемпиона мира в среднем по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанского боксера Геннадия Головкина (37-0, 33 КО), выразил сомнения, что мексиканец Сауль "Канело" Альварес (49-1-1, 34 КО) обладает достаточной мощью, чтобы нокаутировать его подопечного, передает Vesti.kz.





По словам тренера Головкина, бывший соперника казахстанца канадец Давид Лемье является большим панчером, чем "Канело". При этом Санчес отметил, что мексиканец обладает быстрыми руками и выбрасывает много комбинаций.





"Бой с Альваресом не будет похож на поединок против Лемье. Я не думаю, что "Канело" является панчером, каковым он сам себя считает. А Лемье является таковым, и мне плевать, что об этом говорят другие. Лемье - панчер и очень сильный парень, а "Канело" бил Чавеса всем, чем можно, но не смог навредить ему.





"Канело" смог нокаутировать только двух парней - это Амир Хан и Джеймс Киркленд. Со всеми остальными он провел длительные бои, которые завершались техническим нокаутом и нокаутом в поздних раундах. Поэтому я не думаю, что обладает такой силой, которая потребует от нас действовать так, мы боксировали с Лемье. Но у Альвареса очень быстрые руки и он действительно проводит очень хорошие комбинации. Он очень хороший боксер", - заявил Санчес в интервью Dontae’s Boxing Nation.





Напомним, Альварес 6 мая в Лас-Вегасе победил Чавеса-младшего единогласным решением судей. Сразу после победы мексиканец вызвал на ринг находившегося в зале Головкина и объявил дату их поединка - 16 сентября.





Ранее промоутер "Канело" выразил надежду, что его подопечный нокаутирует Головкина в предстоящем поединке. По словам Оскара Да Ле хаой, от подобного исхода боя выиграют все.





Фото с сайта beatsboxingmayhem.com







