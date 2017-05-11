Назарбаев дал Досаеву ряд поручений

В ходе встречи главе государства были представлены отчет о деятельности холдинга и планы его дальнейшего развития.





Нурсултан Назарбаев отметил важность своевременного и качественного освоения выделенных холдингу средств на реализацию государственных программ.





Президент Казахстана отдельно остановился на вопросах индустриально-инновационного развития и выполнения программы инфраструктурного развития «Нурлы жол».





Председатель правления АО «НУХ «Байтерек» доложил Нурсултану Назарбаеву о положительной динамике показателей с момента создания холдинга и росте его активов на 15% в прошлом году по сравнению с 2015 годом.





Также Е.Досаев представил главе государства информацию по поддержке отечественных автопроизводителей, финансированию транспортного машиностроения, содействию МСБ и других предприятий в различных секторах экономики.





По итогам встречи Президент Казахстана дал ряд поручений.