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Назарбаев дал Досаеву ряд поручений

11 мая 2017, 09:14

Глава государства отметил важность своевременного и качественного освоения выделенных холдингу средств на реализацию государственных программ.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с председателем правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» Ерболатом Досаевым, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Акорды.

В ходе встречи главе государства были представлены отчет о деятельности холдинга и планы его дальнейшего развития.

Нурсултан Назарбаев отметил важность своевременного и качественного освоения выделенных холдингу средств на реализацию государственных программ.

Президент Казахстана отдельно остановился на вопросах индустриально-инновационного развития и выполнения программы инфраструктурного развития «Нурлы жол».

Председатель правления АО «НУХ «Байтерек» доложил Нурсултану Назарбаеву о положительной динамике показателей с момента создания холдинга и росте его активов на 15% в прошлом году по сравнению с 2015 годом.

Также Е.Досаев представил главе государства информацию по поддержке отечественных автопроизводителей, финансированию транспортного машиностроения, содействию МСБ и других предприятий в различных секторах экономики.

По итогам встречи Президент Казахстана дал ряд поручений.

Фото: akorda.kz


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