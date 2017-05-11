СМИ: в Германии обнаружили 41 килограмм кокаина, предназначавшегося для РФ
11 мая 2017, 09:23
Кокаин находился в контейнере с бананами из Эквадора.
Таможенники в немецком городе Бремерхафене обнаружили 41 килограмм кокаина, конечным пунктом доставки которого должна была стать Россия, сообщает РИА Новости со ссылкой на таблоид Bild.
Как сообщили сотрудники таможенной службы, кокаин находился в контейнере с бананами из Эквадора.
Отмечается, что стоимость такого количества наркотика на черном рынке может достигать 6 миллионов евро.
Фото: © Fotolia / Africa Studio
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