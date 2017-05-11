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В китайском Синьцзяне во время землетрясения разрушились почти 200 зданий

11 мая 2017, 09:27

По последним данным, число раненых превысило 20 человек.

По меньшей мере 180 зданий оказались разрушенными в результате землетрясения магнитудой 5,5, произошедшего в четверг в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) Китая, сообщает РИА Новости.

По данным Китайского сейсмологического центра, подземные толчки были зафиксированы в 05.58 по местному времени в Ташкурган-Таджикском автономном уезде округа Кашгар. Эпицентр землетрясения залегал на глубине восьми километров.

Ранее сообщалось о восьми погибших.

По последним данным сейсмологического центра Синьцзян-Уйгурском автономного района, число раненых превысило 20 человек. Всего от последствий землетрясения пострадали 789 местных жителей. Ранее отмечалось, что в радиусе 20 километров от эпицентра проживают 580 человек, в 50 километров – 6200 человек.

Фото: КирТАГ

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