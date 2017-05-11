В Усть-Каменогорске создали экопотруль

В Центре экологической безопасности в Усть-Каменогорске создали экологический патруль, сообщили корреспонденту сообщили корреспонденту МИА «Казинформ»





И теперь каждый житель города сможет отправить сообщение о замеченных им экологических нарушениях напрямую специалистам. Это могут быть свалки мусора, спил деревьев, дымящий автотранспорт, различные выбросы от действующих предприятий и организаций - выбросы в атмосферу, слив отходов в водоемы и многое другое. При этом экологи убедительно просят горожан высылать точный адрес, где было обнаружено то или иное нарушение, а также время, когда оно было зафиксировано.





«В более серьезных случаях могут потребоваться контактные данные, адрес и Ф.И.О. обратившегося, для того, чтобы контролирующие органы смогли открыть проверку учреждения на основании обращения», -сказала специалист ЦЭБ Елена Полянцева. Е. Полянцева отмечает, что экологический патруль фиксирует нарушение, а устранением или наказанием нарушителей занимаются соответствующие инстанции, в которые будут направляться все жалобы жителей.





«К примеру, по обнаруженным свалкам составляется специальный реестр, который после проверки будет передан на исполнение коммунальным предприятиям, ответственным за уборку несанкционированного мусора. Номера дымящих автобусов будут направлены в административную полицию и автоперевозчикам. В более серьезных случаях будут организованы выездные рейды с участием заинтересованных государственных органов и СМИ», - пояснила Е. Полянцева.





Людмила Малько