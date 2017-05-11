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Назначен посол Казахстана в Хорватии

 

Указом Главы государства Барлыбаев Толежан Турсунович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Хорватия.

Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

 

11 мая 2017, 09:10
Источник, интернет-ресурс: *Президента Республики Казахстан

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