Назначен посол Казахстана в Хорватии
Указом Главы государства Барлыбаев Толежан Турсунович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Хорватия.
Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
11 мая 2017, 09:10
Источник, интернет-ресурс: *Президента Республики Казахстан
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