В Костанае осудили женщину, расцарапавшую лицо полицейскому

В настоящее время еще три уголовных дела по статье 380 части 1 находятся в производстве суда города Костаная.

Вынесены приговоры двум жителям Костанайской области, оказавшим сопротивление полицейским , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Костанайской области.





С начала года в производстве следователей ДВД Костанайской области находилось семь уголовных дел по преступлениям, совершенным в отношении представителей власти. Пять из них были направлены в суд, по двум фактам подозреваемые понесли наказание.





Так, судом Костаная осуждена к ограничению свободы и поставлена на пробационный контроль сроком на два года жительница пригородного поселка Амангельды.





"22 декабря 2016 года в полицию поступило сообщение о том, что в квартире по улице Набережная поселка Амангельды происходит скандал между мужчиной и женщиной. По заявке выехал участковый инспектор полиции, который потребовал у правонарушителя проехать в опорный пункт полиции для составления административного протокола. Вступилась за сожителя женщина, которая набросилась на участкового, который прибыл защитить ее. Подсудимая расцарапала лицо полицейского", - напомнили в полиции обстоятельства дела.





Второе уголовное дело, по которому вынесен приговор, рассматривалось в суде Лисаковска. Уголовное правонарушение зарегистрировано 28 января текущего года. Подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во дворе одной из местных гостиниц ударил сотрудника полиции, прибывшего по заявке. Суд приговорил подсудимого к одному году ограничения свободы.



