Познер в гневе

Мошенники из Карагандинской области рекламируют чудо-аппараты от имени известного телеведущего

Амулет для одного места

Еще в 2009 году прославилась темиртауская пенсионерка Надежда Валерьевна Кононенко, которая вместе с супругом за баснословную по тем времена сумму - 40 тысяч тенге — купила российский физиотерапевтический аппликатор комплексного действия «КРИТОНT M». Крохотный аппаратик оказывает на организм «обезболивающее, противоотечное, сосудорасширяющее, противовоспалительное, регенерирующее и десенсибилизирующее действие». Устройство якобы воздействует на организм двумя лечебными факторами - магнитным полем и электрическими импульсами, очень прост в применении: с помощью специального шнура его закрепляют как амулет на шее или прикладывает к болячкам на теле. Подробное описание зон и времени воздействия для каждого заболевания приведено в инструкции, где, в частности, описывается способ (без шуток) лечения аденомы: «Рекомендуем отцепить шнурок, вложить амулет-аппликатор в презерватив и вставить в... отверстие на ночь». Другой пункт следует почитать дачникам: «Омагниченная вода улучшает обменные процессы в любом живом организме. Ее можно использовать и для ускорения прорастания семян, ускорения роста рассады, повышения урожайности овощных культур».

Журналисты ознакомились с этой магнитной капсулой: обычный металлический кружочек, даже не магнит. Как ни старались, он не притянул ни одной железной детали. Два года Надежда Александровна носила прибор, крепила пластырем к больному месту, но воспаление, которое ее мучило, не только не прошло, но и привело в реанимационное отделение.

— Больше мы не верили в подобные штуки, но потом снова попались, — говорила Надежда Александровна в мае 2017 года, показывая чуть потрепанный «Критон». — Эта российская фирма долго еще нам и моим знакомым по почте присылала книжечки с предложением купить «Кардиомаг», «Метеотоник», потом еще биокорретор «Невотон-Люкс». Мы, конечно, не покупали, но в 2012 году ко мне домой постучали в дверь. На пороге стояла милая, красивая девочка. Она предложила купить китайский электрический мини-массажер. Я впустила девочку в дом, и она на моей спине провела даже «демонстрацию». Массажер работал, ну, я и купила, хотя, честное слово, не хотела. Зачем он мне? Но девочка так старалась, что я решила ее не обижать... Муж выкинул этот массажер через месяц, когда тот сломался. С «кретином», как муж называл «Критон», он так не поступил, слишком дорого он стоил нам, больше месячной пенсии...

Армен знает секрет вечной молодости

Примерно с 2011 года Надежду Александровну, как и других жителей Карагандинской области, с уличных рекламных тумб, с газетных вкладышей, листовок и медицинских буклетов преследуют лица знаменитых актеров, телеведущих, певцов и шоуменов. Они настойчиво призывают купить лечебные снадобья и чудо-аппаратики. Например, телеведущий Николай Дроздов «лично» рекомендовал темиртаусцам брать лечебное масло на кедровых шишечках, потом медовые эликсиры. Актер Валентин Гафт с листовок просил жителей города срочно приобретать магнитные приборы. С 2014 года, на протяжении нескольких лет, с листовок и газетных вкладышей не сходил актер Армен Джигарханян, который «точно знает секрет вечной молодости». Сначала этот «секрет» заключался в тюбиках с прополисом, а полгода спустя - в старом добром «Критоне М», а следом — в невероятном «Невотоне МК-37». Была даже страничка «Частушки и прибаутки от Армена», где, в частности, актер сочинил: «От болей поможет ОН — Чудо-лекарь НЕВОТОН!». Но все бледнели перед рекламной кампанией телеведущей Елены Малышевой. Казалось, она разрывалась между Темиртау и Москвой. С каждого фонарного столба телеведущая рекомендовала радикальное медицинское средство...

Весной 2017 года появилась новая агрессивная реклама. Ее «вел» телеведущий Владимир Познер. Он настойчиво продвигал «Ленинградское чудо: Лекарь аппликатор «ГАО СУПЕР»». Приводим слова, приписываемые Познеру: «Несколько лет назад моя жизнь замерла. Сильные головные боли, давление... гипертония! Что я только не пробовал! Мне посоветовали «ГАО СУПЕР» Ведь это очень просто — надел и забыл. И только через два дня понял: голова не болит!» Конечно, минимально образованный горожанин должен усомниться, что известная личность вдруг сошла с телеэкранов, чтобы заняться рекламой в далеком Темиртау. Подобные акции, скорее, рассчитаны на аборигенов с дикого острова, а не на цивилизованных людей. Но сомневающихся атакуют «обычные домохозяйки» в лице Светланы Ивановны и Ольги Степановны. Они рассказывают душераздирающие истории про свои неизлечимые болячки, о букете редкостных болезней. Спасибо небу, оно ниспослало им супер прибор. «ГАО СУПЕР» действительно творит чудеса!» — восклицает исцеленная 35-летняя Ольга Степановна. У нее на второй день ношения аппарата все «окончательно перестало болеть». Секрет Клеопатры доступен, слава Богу, теперь всем. Стоит он всего-то 29 тысяч тенге, для пенсионеров — 26 тысяч тенге. Плюс: «ВНИМАНИЕ!!! В подарок каждый покупатель получит уникальную магнитную подставку! Для чего надо прийти по указанному внизу адресу». Следует поспешить, партия ограниченная...

Клеопатра и 19 НИИ

Что же собой представляет этот амулет от всех напастей? Как выяснилось, он разработан в секретных подземельях советской оборонки и доведен до совершенства в закрытых медцентрах — целых 19 НИИ! И бессчетное число клиник рекомендуют «ГАО СУПЕР». Министры и миллиардеры вставали за дефицитным аппликатором в очередь, но не каждому везло, потому что «этот уникальный прибор нельзя нигде было купить». Бедные министры! Надо быть Ольгой Степановной, чтобы приобрести аппликатор. Мы так и не поняли, из чего эта штука произведена и что там внутри. Понятно только одно: он производит некую магнитную инопланетную энергию, известную еще до постройки египетских пирамид. Ванны с этой энергией частенько принимала сама Клеопатра. Ольга Степановна обмолвилась, что читала только хвалебные отзывы в Интернете о приборе. Поступаем тем же способом, набираем тоже в интернете: «Аппликатор «ГАО СУПЕР» — и... ничего, ни одного слова. Во вкладыше, рядом с фото Владимира Познера, мы видим мутный снимок, где можно прочитать — «НЕВОТОН МК-37». Вот про него россияне написали тысячи ругательных комментариев. Самый старый отзыв от 2003 года!: «Принципов работы я нигде не нашёл, кроме как на их сайте. Но там совсем мало... Из того, что есть, местами бред бредом (типа про какую-то гравитационную систему с прыгающим шариком)».

Далее мы вводим в Интернет слова Светланы Ивановы и видим, что аналогичный текст якобы произнес в 2011 году Валентин Гафт во время презентации «КРИТОН M». Получается какой-то театр абсурда, никакой ясности. Что, собственно, и надо для прикрытия деятельности неких личностей, которым будет очень не приятно, если вдруг когда-нибудь обнародуют их имена.

В своем маленьком расследовании мы идем дальше: 3 мая 2017 года отсылаем фото с медвкладыша на официальную страницу Владимира Познера в «Facebook» https://www.facebook.com/pozneronline/?nr и «Вконтакте» https://vk.com/vladimirpozner Просим его ответить, действительно ли он рекламировал аппликаторы. 5 мая с нами связывается через свою страницу в «ВКонтакте» Роман Балабанов https://vk.com/rom1981. Он пишет следующее: «Здравствуйте, Павел! Я, администратор сайта Владимира Познера, увидел ваше сообщение о препарате, который рекламируют от лица ВВ. Это мошенники! То же самое гуляет по Сети, но только касается сахарного диабета, вот ссылка — http://pozneronline.ru/2016/05/15734/»

Заходим по ссылке на сайт Познера, читаем:

«Дорогие читатели моего сайта! Обращаюсь к вам со следующим заявлением:

Я никогда не болел диабетом и, даст Бог, болеть не буду. Но если все же заболею, то совершенно точно не буду лечиться с помощью китайского пластыря (таблетки, капсулы и т. д.). Вы понимаете, конечно, о чем речь. Полагаю, что многие среди вас встречали рекламу этого пресловутого пластыря в Интернете, рекламу, которая связана с моим именем. Так вот, заявляю совершенно категорически: это ложь.

Это не просто ложь, а ложь подлая, рассчитанная на то, что люди, болеющие диабетом и доверяющие мне, бросят своё лекарство и станут применять китайский пластырь, а это неминуемо приведет к ухудшению заболевания, если не к совсем тяжелым последствиям. Хотел бы сказать вам, что я НИКОГДА НИЧЕГО не рекламировал для продажи, повторяю, НИКОГДА. Так что, если вы встретите рекламу чего-либо, связанную с моим именем, знайте: это ложь.

К сожалению, не удается обнаружить подлецов, авторов этой лжи. Я бы дорого дал, чтобы найти их. С удовольствием начистил бы им рожи, а потом заклеил бы эти подлые рожи китайским пластырем.

Прошу вас как можно большему числу людей рассказать о том, что я здесь пишу. Это единственный реальный способ борьбы с этими подонками».

И последнее: на российских сайтах «НЕВОТОН МК-37» стоит цена — от силы 1100 рублей. Выходит, в Темиртау его продают в шесть раз дороже...

Павел ПОПОВКИН

(Журналист - Карагандинская область)