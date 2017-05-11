Назарбаев дал Досаеву ряд поручений
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с председателем правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» Ерболатом Досаевым, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Акорды.
В ходе встречи главе государства были представлены отчет о деятельности холдинга и планы его дальнейшего развития.
Нурсултан Назарбаев отметил важность своевременного и качественного освоения выделенных холдингу средств на реализацию государственных программ.
Президент Казахстана отдельно остановился на вопросах индустриально-инновационного развития и выполнения программы инфраструктурного развития «Нурлы жол».
Председатель правления АО «НУХ «Байтерек» доложил Нурсултану Назарбаеву о положительной динамике показателей с момента создания холдинга и росте его активов на 15% в прошлом году по сравнению с 2015 годом.
Также Е.Досаев представил главе государства информацию по поддержке отечественных автопроизводителей, финансированию транспортного машиностроения, содействию МСБ и других предприятий в различных секторах экономики.
По итогам встречи Президент Казахстана дал ряд поручений.
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