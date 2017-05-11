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Прибыль БВУ РК за март 2017 года

 

Уровень прибыли в банковском секторе уменьшается. За 1 кв. 2017 года БВУ РК получили сумму на 14% меньше, чем год назад. Более 42% всей прибыли заработал один банк

Совокупная прибыль казахстанских банков за первый квартал 2017 года составила 82,4 млрд тенге, что на 14,1% меньше, чем за январь-март 2016 года.

На фоне уменьшающегося в размерах сектора главными бенефициарами становятся банки-гиганты, чьи возможности зарабатывать сильно увеличиваются. Если в прошлом году в первом квартале на 2 банка пришлось 48,7% всей прибыли БВУ РК, то в 2017 году только один банк формирует 42,4% совокупной суммы чистого результата.

 

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За январь-март 2017 года прибыль зафиксировали 28 из 33 БВУ, при этом 15 из них увеличили уровень своей прибыли по сравнению с январем-мартом 2016 года.

Самая большая прибыль в первом квартале 2017 года среди БВУ была заработана Народным банком - 34,9 млрд тенге, что составляет 42,4% от всей прибыли БВУ РК. За аналогичный период прошлого года доля банка составляла 15,7% от прибыли БВУ РК и с суммой 15,1 млрд тенге Народный был на 2 месте.

Следом идет Казком с прибылью 6,9 млрд тенге, что на 78,2% меньше чем в прошлом году, когда он был лидером с суммой 31,7 млрд тенге.

Замыкает ТОП-3 Ситибанк, по сравнению с январем-мартом 2016 года, прибыль упала на 17,8% и составила 6,6 млрд тенге. Ситибанк входит в ТОП 3 третий год подряд.

 

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11 мая 2017, 10:04
Источник, интернет-ресурс: Ranking.kz

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