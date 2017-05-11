Назначен новый руководитель управления Алматинской области

Распоряжением акима Алматинской области Илимжанова Зайда Абдыманановна назначена руководителем управления координации занятости и социальных программ Алматинской области.

Илимжанова Зайда Абдыманановна

Родилась в 1967 году. Окончила Алматинский институт народного хозяйства и Талдыкорганский внешний юридический институт по специальностям - экономист, юрист. Кандидат экономических наук.

Трудовой путь начала инженером Талдыкорганского водностроительного треста. В разные годы работала инспектором, начальником отдела, заместителем начальника государственной налоговой инспекции, заместителем председателя налогового комитета по городу Талдыкорган, председателем налогового комитета Каратальского района, заместителем председателя налогового комитета по Алматинской области, руководителем налогового управления по городу Текели, заместителем руководителя налогового департамента по Алматинской области.

С ноября 2014 года - руководитель управления государственных доходов по Ескельдинскому району.