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Мажилис начинает прием заявок на соискание премии журналистам «Парламент сөзі»

11 мая 2017, 10:11

К номинированию на премию принимаются материалы о законотворческой деятельности Палаты, опубликованные и вышедшие в эфир в период с 1 сентября 2016 г. по 14 июня 2017 года.

Сегодня начинается прием заявок на соискание премии Мажилиса журналистам на лучшее освещение законотворческой деятельности «Парламент сөзі».

Победители будут определены в шести номинациях за лучшие телевизионные, печатные, Интернет и радиоматериалы, а также за лучшие фото- и видеоматериалы о деятельности Мажилиса. Кроме того, будет отмечен и вклад в развитие парламентской журналистики в Казахстане.

Выдвигать кандидатов для номинирования на премию могут руководители средств массовой информации, творческие союзы, общественные объединения, а также отдельные журналисты путем самовыдвижения.

Подача заявки сопровождается письмом на официальном бланке средства массовой информации, творческого союза, общественного объединения, подписанного руководителем или лицом, его замещающим, в случае самовыдвижения – письмом, подписанным собственноручно соискателем премии. Кроме того, необходимо указать краткую информацию о соискателе премии (ФИО, должность, контактные телефоны, почтовый адрес, электронную почту). Материалы могут быть предоставлены как в виде публикаций в газете, видеозаписи, аудиозаписи материала, вышедшего в эфир, так и посредством указания действительной ссылки на Интернет-ресурсе.

Заявки принимаются в срок до 15 июня 2017 года.

Заявки необходимо отправить в рабочий орган Комиссии по присуждению премии – Пресс-службу Мажилиса по адресу 000001 г.Астана, пр.Мәнгілік Ел, 4, Мажилис Парламента Республики Казахстан либо по электронной почте smimazh@parlam.kz. Дополнительную информацию можно получить на официальном сайте Мажилиса или по телефону: (8) (7172) 24-38-22.

Не рассматриваются материалы: не опубликованные в СМИ, не соответствующие парламентской тематике, а также поступившие в рабочий орган Комиссии после истечения срока приема документов.

При оценке номинируемых на премию работ Комиссия оценивает глубину освещения темы, профессиональное мастерство и объективность в подаче материала, его художественные особенности.

Номинанты будут объявлены в канун Дня работников связи и информации.

О решении Бюро Мажилиса учредить специальную парламентскую премию журналистам объявил в конце прошлой сессии Председатель Палаты Нурлан Нигматулин.

В этом году премия «Парламент сөзі» будет вручаться впервые.


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