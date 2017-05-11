Мажилис начинает прием заявок на соискание премии журналистам «Парламент сөзі»

К номинированию на премию принимаются материалы о законотворческой деятельности Палаты, опубликованные и вышедшие в эфир в период с 1 сентября 2016 г. по 14 июня 2017 года.

Сегодня начинается прием заявок на соискание премии Мажилиса журналистам на лучшее освещение законотворческой деятельности «Парламент сөзі».





Победители будут определены в шести номинациях за лучшие телевизионные, печатные, Интернет и радиоматериалы, а также за лучшие фото- и видеоматериалы о деятельности Мажилиса. Кроме того, будет отмечен и вклад в развитие парламентской журналистики в Казахстане.





Выдвигать кандидатов для номинирования на премию могут руководители средств массовой информации, творческие союзы, общественные объединения, а также отдельные журналисты путем самовыдвижения.





Подача заявки сопровождается письмом на официальном бланке средства массовой информации, творческого союза, общественного объединения, подписанного руководителем или лицом, его замещающим, в случае самовыдвижения – письмом, подписанным собственноручно соискателем премии. Кроме того, необходимо указать краткую информацию о соискателе премии (ФИО, должность, контактные телефоны, почтовый адрес, электронную почту). Материалы могут быть предоставлены как в виде публикаций в газете, видеозаписи, аудиозаписи материала, вышедшего в эфир, так и посредством указания действительной ссылки на Интернет-ресурсе.





Заявки принимаются в срок до 15 июня 2017 года.





Заявки необходимо отправить в рабочий орган Комиссии по присуждению премии – Пресс-службу Мажилиса по адресу 000001 г.Астана, пр.Мәнгілік Ел, 4, Мажилис Парламента Республики Казахстан либо по электронной почте smimazh@parlam.kz. Дополнительную информацию можно получить на официальном сайте Мажилиса или по телефону: (8) (7172) 24-38-22.





Не рассматриваются материалы: не опубликованные в СМИ, не соответствующие парламентской тематике, а также поступившие в рабочий орган Комиссии после истечения срока приема документов.





При оценке номинируемых на премию работ Комиссия оценивает глубину освещения темы, профессиональное мастерство и объективность в подаче материала, его художественные особенности.





Номинанты будут объявлены в канун Дня работников связи и информации.





О решении Бюро Мажилиса учредить специальную парламентскую премию журналистам объявил в конце прошлой сессии Председатель Палаты Нурлан Нигматулин.





В этом году премия «Парламент сөзі» будет вручаться впервые.



