Очередному фигуранту дела о теракте в метро Петербурга предъявлено обвинение

Эту информацию изданию подтвердил адвокат обвиняемого Дима Куталия, который добавил, что своей вины Мирзаалимов не признает.

«Он оказался не в том месте не в то время»,— приводит газета слова адвоката.

В материале указано, что, по неофициальным данным, аналогичные обвинения были предъявлены еще двум фигурантам уголовного дела, а остальным предъявление обвинения планируется 11 мая.





По информации издания, Мирзаалимов и еще пять человек были задержаны в Санкт-Петербурге 7 апреля в рамках уголовного дела, возбужденного 3 апреля после теракта в петербургском метро, в результате которого погибли 15 человек, а также террорист-смертник Акбаржон Джалилов.