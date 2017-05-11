Очередному фигуранту дела о теракте в метро Петербурга предъявлено обвинение
11 мая 2017, 10:12
Махмудюсуфу Мирзаалимову предъявлено обвинение в терроризме и незаконном обороте взрывчатых веществ или взрывных устройств.
В Санкт-Петербурге предъявлено обвинение Махмудюсуфу Мирзаалимову, фигуранту уголовного дела о теракте в петербургском метро, в терроризме и незаконном обороте взрывчатых веществ или взрывных устройств, сообщает газета «Коммерсантъ».
Эту информацию изданию подтвердил адвокат обвиняемого Дима Куталия, который добавил, что своей вины Мирзаалимов не признает.
«Он оказался не в том месте не в то время»,— приводит газета слова адвоката.
В материале указано, что, по неофициальным данным, аналогичные обвинения были предъявлены еще двум фигурантам уголовного дела, а остальным предъявление обвинения планируется 11 мая.
По информации издания, Мирзаалимов и еще пять человек были задержаны в Санкт-Петербурге 7 апреля в рамках уголовного дела, возбужденного 3 апреля после теракта в петербургском метро, в результате которого погибли 15 человек, а также террорист-смертник Акбаржон Джалилов.
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Фото: Александр Коряков / «Коммерсантъ»
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