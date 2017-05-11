Определились оба финалиста футбольной Лиги чемпионов

В решающем матче турнира "Реал" сыграет с итальянским "Ювентусом", который был сильнее "Монако". Финал пройдет 3 июня в Кардиффе (Уэльс).

Мадридский "Реал" проиграл в гостях "Атлетико" со счетом 1:2 в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов, но смог выйти в финал турнира, пишет пишет ТАСС





Забитыми мячами в составе хозяев отметились Сауль (12-я минута) и Антуан Гризманн (16). Гости ответили точным ударом Иско (42). Гризманн отличился в пятый раз в пяти последних домашних матчах "Атлетико" в Лиге чемпионов. "Реал" повторил рекорд немецкой "Баварии" по количеству матчей подряд с хотя бы одним забитым мячом (61).





Первая встреча команд завершилась победой "Реала" со счетом 3:0. Таким образом, по сумме двух матчей дальше прошел "королевский" клуб.





"Атлетико" провел последний еврокубковый матч на своем стадионе "Висенте Кальдерон", открытом 50 лет назад на берегах реки Мансанарес. С нового сезона "Атлетико" переезжает на построенный в 1994 году и реконструированный стадион "Олимпийский", который перешел во владение клуба. Арена вмещает около 70 тысяч зрителей, городские власти собирались использовать ее во время летних Игр, которые Мадрид так и не смог получить.





В решающем матче турнира "Реал" сыграет с итальянским "Ювентусом", который был сильнее "Монако". Финал пройдет 3 июня в Кардиффе (Уэльс).





"Реал" и "Ювентус" провели друг против друга в еврокубках 18 матчей - обе команды одержали по восемь побед, еще две игры завершились вничью (18 мячей забил "Реал", "Ювентус" - 21). В 1998 году "Реал" и "Ювентус" встретились в финале Лиги чемпионов, тогда мадридская команда выиграла со счетом 1:0.



