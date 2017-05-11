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Названы страны с наиболее развитым туризмом

11 мая 2017, 10:23

Страной с самой развитой туристической отраслью в 2017 году стала Испания.

Страной с самой развитой туристической отраслью в 2017 году стала Испания. Об этом говорится в Индексе развития туризма и индустрии путешествий, ежегодно составляемом специалистами Всемирного экономического форума. Исследование Travel and Tourism Competitiveness Report опубликовано на сайте организации.

При составлении рейтинга учитывались такие параметры, как открытость государства, уровень развития инфраструктуры и авиасообщения, природные и культурные достопримечательности, безопасность и другие.

Второе место заняла Франция, на третьей позиции оказалась Германия. Также в топ-10 попали Япония, Великобритания, США, Австралия, Италия, Канада и Швейцария.

Россия расположилась на 43 месте. Отмечается, что страна заняла пятое место по параметру «здоровье и гигиена» и 11-е по стоимости отдыха.

Ранее сообщалось, что по версии Travel and Tourism Competitiveness Report страной с самой богатой природой стала Бразилия.

Фото: соцсети

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