Три казахстанских бойца подпишут контракты с крупной промоутерской компанией

19 мая компания FIGHT NIGHTS GLOBAL проведет первый в своей истории турнир по смешанным единоборствам в Казахстане

Казахстанские проспекты Сабит Жусупов, Жасулан Акимжан и Султан Киялов, подпишут контракты с крупнейшей в Евразии организацией FIGHT NIGHTS GLOBAL , сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу организации.





19 мая компания FIGHT NIGHTS GLOBAL проведет первый в своей истории турнир по смешанным единоборствам в Казахстане. Турнир пройдет в столице Казахстана, Астане, на Арене Барыс и станет для промоушена юбилейным, 65 по счету.





Главным событием вечера станут сразу два титульных поединка. В весовой категории до 57.2 кг в клетку поднимутся боец из Казахстана Жалгас Жумагулов и Вартан Асатрян (Россия).

В весе до 77.1 кг представитель Казахстана Георгий Кичигин и россиянин Гаджимурад Хирамагомедов определят кому же достанется пояс организации.



