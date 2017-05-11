Три казахстанских бойца подпишут контракты с крупной промоутерской компанией

11 мая 2017, 10:31

19 мая компания FIGHT NIGHTS GLOBAL проведет первый в своей истории турнир по смешанным единоборствам в Казахстане

Казахстанские проспекты Сабит Жусупов, Жасулан Акимжан и Султан Киялов, подпишут контракты с крупнейшей в Евразии организацией FIGHT NIGHTS GLOBAL, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу организации.

19 мая компания FIGHT NIGHTS GLOBAL проведет первый в своей истории турнир по смешанным единоборствам в Казахстане. Турнир пройдет в столице Казахстана, Астане, на Арене Барыс и станет для промоушена юбилейным, 65 по счету.

Главным событием вечера станут сразу два титульных поединка. В весовой категории до 57.2 кг в клетку поднимутся боец из Казахстана Жалгас Жумагулов и Вартан Асатрян (Россия).
В весе до 77.1 кг представитель Казахстана Георгий Кичигин и россиянин Гаджимурад Хирамагомедов определят кому же достанется пояс организации.


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