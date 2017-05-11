Продолжение истории с голым мужчиной в алматинском аэропорту

В городской полиции прокомментировали инцидент, произошедший в алматинском аэропорту, передает корреспондент передает корреспондент Zakon.kz





Как уточнили в пресс-службе ДВД Алматы, 10 мая в 19.45 поступил звонок в ЦОУ о том, что на привокзальной площади аэропорта ходит абсолютно голый мужчина и пристает к прохожим.





"Экипаж "Буран 283" прибыл на место в считанные минуты. Мужчина был явно в неадекватном состоянии. Ему было предложено пройти в патрульную машину, но он попытался сбежать. В результате он был усажен в полицейскую машину и доставлен в отдел полиции Турксибского района. Его личность была установлена - 1976 г.р., алматинец, ранее неоднократно судимый. Была вызвана 9-я бригада, его осмотрели", - сообщила детали официальный представитель ДВД Алматы подполковник полиции Салтанат Азирбек.





На данный момент в Городской психоневрологический диспансер направлен запрос, состоит ли задержанный там на учете. Пока же в его отношении составлен адмпротокол за мелкое хулиганство - ст. 434 КОАП РК.





Также в полиции рассказали, что мужчина никак не объясняет свой поступок, на вопросы внятно не отвечает.







