В силу повышенной общественной опасности

Айжан Абуова,

судья Восточно-Казахстанского областного суда

Согласно ст. 17 Конституции РК достоинство человека неприкосновенно. Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию.

Государством каждому гражданину гарантирована защита его права на половую свободу и половую неприкосновенность.

И в соответствии с данной нормой законодатель предусмотрел в Уголовном кодексе РК более серьезную уголовную ответственность за совершение преступлений против половой неприкосновенности, особенно совершенных в отношении несовершеннолетних и малолетних потерпевших.

Конечно, в структуре преступности половые преступления менее распространены и не идут в сравнение, например, с кражами и убийствами. Но даже небольшое количество подобных преступлений не может не вызвать тревоги в силу повышенной общественной опасности, необратимости последствий, глубоких физических, моральных и психологических травм.

Раскрытие сексуальных преступлений представляет значительную трудность. Это связано, прежде всего, с тем, что преступления совершаются без свидетелей и потерпевшие из-за чувства стыда сообщают о совершенном преступлении спустя некоторое время, когда трудно зафиксировать следы преступления и использовать их в дальнейшем как доказательство.

Защите прав потерпевших от преступлений против половой неприкосновенности судами области уделяется особое внимание. Действительно, по преступлениям, совершенным в отношении несовершеннолетних и малолетних по- терпевших, суд первой инстанции занял жесткую карательную позицию, т.к. данными преступлениями причиняется не только физический но и морально-психологический вред несовершеннолетнему лицу. Также при рассмотрении исков потерпевших суды исходят не только из материального положения осужденного лица, но и принимают во внимание то обстоятельство, что реабилитация пострадавшего от преступления лица является более длительным и болезненным процессом как для потерпевшего лица, так и его родных и близких. Это, прежде всего, относится к малолетним потерпевшим.

Останавливаясь на причинах совершения преступлений против половой неприкосновенности, можно сказать, что многие преступления, по которым судами области были вынесены обвини- тельные вердикты, совершены на почве алкогольной зависимости, семейно-бытовых проблем, в отношении лиц, ранее знакомых с правонарушителями, это родители, отчимы, соседи, знакомые, друзья. Кроме того, нередки случаи, когда жертва насилия познакомилась с насильником через социальные сети.

Так, приговором суда Г. был осужден за совершение изнасилования несовершеннолетней М., с которой познакомился через Интернет. Достоверно зная о ее несовершеннолетнем возрасте, он представился работником полиции, и угрожая вызовом ее родителей в РОВД, возбуждением в отношении них уголовного дела, неоднократно вывозил ее на автомашине за город, где совершал насильственные половые акты с несовершеннолетней.

Нередко жертвами насилия становятся собственные дети преступников, дети супругов, племянницы и другие несовершеннолетние родственники.

К примеру, приговором суда был осужден П. за изнасилование своей падчерицы, осужденный С. насиловал своих малолетних дочерей, осужденный З. надругался над своей племянницей, осужденный Е. насиловал свою несовершеннолетнюю дочь.

Был случай, когда осужденный сам являлся несовершеннолетним и совершил преступление против несовершеннолетней потерпевшей. Так, Ч. после совместного распития алкогольных напитков в группе несовершеннолетних, достоверно зная о том, что находящаяся вместе с ним в нетрезвом состоянии Ф. не достигла 18 лет, используя свое физическое превосходство и преодолевая сопротивление потерпевшей, совершил ее изнасилование.

Также хотелось бы привести пример, когда преступление совершается в от- ношении малолетнего ребенка, оставленного без присмотра родителей или взрослых, посторонним лицом.

Приговором суда С. был осужден за совершение развратных действий в отношении малолетней. Увидев во дворе жилого дома малолетнюю М., убедившись, что за его преступными действиями никто не наблюдает, обманным путем подозвал к себе девочку и повел ее к подъезду. На лестничной площадке первого этажа, воспользовавшись беспомощным состоянием малолетней, он совершил развратные действия.

Особое внимание хотелось бы уделить случаям, когда преступление против половой неприкосновенности совершается в отношении ранее знакомых лиц, которые доверяли преступникам и не подразумевали, что такое может с ними произойти.

Так, приговором суда Л. был осужден по ряду статей УК, в т.ч. за изнасилование.

Согласно материалам дела гражданка И. предложила Л. прокатиться по городу, и они на автомашине направились в сторону базы отдыха г. Риддера. По дороге И. решила развернуть автомашину, но из-за того, что Л. схватился за руль автомобиля, не справилась с управлением и машина съехала в кювет. После аварии Л. насильно увел И. в лесоучасток, где стал требовать отдать ему золотые украшения. Затем, ударив камнем по голове, совершил в отношении потерпевшей насильственные действия сексуального характера. Опасаясь, что И. может впоследствии обвинить его в совершенных им преступных действиях, с целью умышленного противоправного причинения смерти последней Л. стал наносить множественные удары камнем в область головы потерпевшей. Убедившись, что жертва не подает признаков жизни, боясь быть изобличенным в содеянном, решил уничтожить автомашину, принадлежащую И. С этой целью Л. сломал крышку бензобака автомобиля, после чего, соорудив конструкцию из деревянных палок и пластикового па- кета, поджог их, бросив в пламя костра сотовый телефон, принадлежащий И. Однако злоумышленник не смог довести свой преступный умысел до конца, так как пришедшая в сознание женщина вышла на дорогу. Взяв в руки камень, преступник вновь стал наносить им удары в область головы И., а затем оттащил ее обратно в лесополосу. Будучи уверенным в том, что жертва от причиненных им телесных повреждений скончалась, Л. скрылся с места совершения преступления. В тот же день И. была обнаружена случайным прохожим, который сообщил в органы полиции. Прибывшими по вызову врачами скорой медицинской помощи женщина была доставлена в больницу, где ей оказали своевременную квалифицированную медицинскую помощь и ее жизнь была спасена. Таким образом, смерть И. не наступила по не зависящим от воли Л. обстоятельствам.

Необходимо отметить, что профилактика данного вида преступлений, прежде всего, состоит в проведении разъяснительной работы среди лиц, подпадающих под категорию потенциальных жертв насилия, а именно среди неблагополучных семей, где родители злоупотребляют спиртными напитками и наркотиками, среди родителей, чтобы те не оставляли без присмотра своих детей, среди педагогов и воспитателей, чтобы бдительно относились к безопасности своих подопечных. Также необходимо ужесточить ответственность как родителей, так и органов, на которые возложена обязанность контролировать поведение и досуг несовершеннолетних и малолетних детей.

Более того, сотрудникам полиции, в частности участковым инспекторам, на территории участков которых проживают неблагополучные семьи, лица, злоупотребляющие алкоголем и наркотиками, нужно усилить контроль над данными лицами.

Особое внимание необходимо уделять родителям своим несовершенно- летним детям, в частности, их общению в социальных сетях, досугу вне дома, а также кругу их общения.