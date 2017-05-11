300 жителей ЮКО примет на работу акмолинская компания «Новопэк»

Компания Новопэк основана в 2003 году, и является многолетним лидером на рынке полимерной упаковки.

300 южноказахстанцев получили возможность работать на одном крупном предприятии Акмолинской области - «Новопэк». Данное соглашение было достигнуто в рамках меморандума подписанного между заместителем акима Южно-Казахстанской области Ерболом Садыром и управляющим директором ТОО «Новопэк» Айдаром Жакуповым, передает пресс-служба акима области.





Отметим, что в рамках меморандума по вопросам переселения населения из трудоизбыточных районов региона в Акмолинскую область, управляющий директор ТОО «Новопэк» Айдар Жакупов сказал, что компания готова трудоустроить 300 рабочих из Южно-Казахстанской области, а также решить вопрос с жильем.





Напомним, в рамках прошедшего визита в ЮКО, глава Акмолинской области Малик Мурзалин отметил, что в настоящее время в областном центре на фабрике «Новопэк», которая занимается производством полиэтиленовых мешков, и других производственных предприятиях наблюдается дефицит рабочей силы.





Кроме того, ранее, в целях укрепления связей между городами Шымкент и Кокшетау, и установления сотрудничества между АО «НК СПК «Шымкент» и АО «НК СПК «Есіл», а также ТОО «ENKI» и Управлением строительства ЮКО заключены меморандумы. Соглашения направлены на финансовое развитие и укрепление сотрудничества между двумя городами.





Стоит отметить, что компания Новопэк основана в 2003 году, и является многолетним лидером на рынке полимерной упаковки. Завод оснащен современным оборудованием из Австрии, Италии, Турции и Тайваня. Производственный комплекс насчитывает 600 сотрудников и территорию площадью около 45 000 кв.м., обладает мощностью производства свыше 8 млн. шт. готовой продукции в месяц.





Фото: Самат Мырзалиев







