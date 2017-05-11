Сенаторы одобрили ратификацию соглашения о займе между Казахстаном и МБРР

На эти деньги будет оказана существенная поддержка в реализации единой национальной системы соцмедстрахования.

На пленарном заседании Сената Парламента РК депутаты приняли закон РК «О ратификации соглашения о займе (Проект социального медицинского страхования) между Республикой Казахстан и Международным Банком Реконструкции и Развития», передает корреспондент Zakon.kz





«Для повышения эффективности и финансовой устойчивости главная задача в сфере здравоохранения - это внедрение обязательного медстрахования. Рост финансов, средств, которые расходуются для этой системы, конечно, требует усиления работы в этой сфере», - сказал министр здравоохранения РК Елжан Биртанов, представляя законопроект сенаторам.





По его словам, ратификация соглашения о займе между Казахстаном и МБРР была утверждена в соответствии с указом Президента РК и данное соглашение подлежит ратификации Парламентом РК.

«Сумма займа - 80 млн долларов, сумма софинансирования Казахстана - 10 млн долларов. Ставка вознаграждения 2,3%, срок погашения - 15 лет, включая 5-летний льготный период. Дата завершения займа 30 июня 2031 года», - уточнил глава ведомства.





По его словам, основная цель данного проекта социального медицинского страхования - это повышение доступности к данной системе.





«В рамках данного проекта была оказана существенная поддержка в формировании единой национальной системы и ее реализации. Проект состоит из трех компонентов. Первый компонент - это поддержка внедрения национальной системы социального медицинского страхования. Второй - это укрепление системы оказания медицинской помощи для поддержки внедрения системы социального медицинского страхования. Третий - управление проектом, мониторинг и оценка, коммуникационная стратегия, которая будет включать информационно-разъяснительную работу с населением», - заключил Е. Биртанов.





Сенаторы рассмотрели и приняли закон, таким образом, документ считается принятым и направляется на подпись Главе государства.





Ксения Давыдова, Астана