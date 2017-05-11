Завершая стадию подготовки

Г. Даниярова,

судья СМЭС Северо-Казахстанской области

В целях процессуального закрепления распорядительных действий сторон и других лиц, участвующих в деле, совершенных при подготовке дела к судебному разбирательству, исследования фактов пропуска сроков обращения в суд и сроков исковой давности ГПК предусмотрено проведение предварительного судебного заседания.

Предварительное судебное заседание является завершающей частью стадии подготовки и обязательно почти по всем видам дел.

27 февраля 2017 года Законом РК № 49-VI «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования гражданского, банковского законодательства и улучшения условий для предпринимательской деятельности» в некоторые статьи Гражданского процессуального кодекса внесены изменения и дополнения, касающиеся подготовки и предварительного судебного заседания.

Так, пп. 1) ст. 165 регламентирует действия судьи в порядке подготовки дела к судебному разбирательству и изложен в следующей редакции: «В течение трех рабочих дней со дня принятия искового заявления направляет либо вручает ответчику и третьим лицам копии искового заявления и приложенных к нему документов, обосновывающих требования истца, а так же обязывает ответчика представить в установленный срок письменный отзыв на заявленные истцом требования с приложением доказательств, обосновывающих доводы».

В новой редакции изложены и ч.ч. 1 и 2 ст. 166 ГПК РК: «Ответчик представляет в суд отзыв на исковое заявление с приложением документов, которые опровергают доводы относительно иска, а также копии отзыва и прилагаемых к нему документов. Судья в течение трех рабочих дней направляет либо вручает истцу и другим лицам, участвующим в деле, копии отзыва и приложенных к нему документов. Отзыв представляется не позднее десяти рабочих дней со дня получения копии искового заявления».

Ст. 173 дополнена вторым абзацем следующего содержания: «Судебное разбирательство должно быть начато не позднее десяти рабочих дней со дня окончания его подготовки».

Задачи предварительного судебного заседания обусловлены как общим содержанием правоприменительной деятельности, так и всей логикой процесса доказывания.

Стороны и другие лица, участвующие в деле, извещаются о времени и месте предварительного судебного заседания. Неявка кого-либо из вызванных лиц не является препятствием для проведения предварительного судебного заседания.

Суд в ходе предварительного судебного заседания обсуждает со сторонами обстоятельства дела, задает вопросы, определяет характер спорного правоотношения и обстоятельства, способствующие примирению сторон. Присутствующие стороны и другие лица, участвующие в деле, должны быть заслушаны.

Судья в соответствии с ГПК РК принимает все меры, которые еще требуются для подготовки дела к судебному разбирательству. В исключительных случаях по делам особой сложности судья продлевает срок подготовки дела к судебному разбирательству.

Суд устанавливает срок для представления письменного отзыва на исковое заявление, если ответчик его не представил к установленному ранее сроку или представил отзыв не по всем требованиям и основаниям искового заявления. По требованию суда отзыв представляется непосредственно в предварительном судебном заседании.

При пропуске без уважительных причин срока исковой давности или срока обращения в суд судья принимает решение об отказе в иске без исследования иных фактических обстоятельств по делу. Факт пропуска срока устанавливается на основании ходатайства истца о восстановлении пропущенного срока или ходатайства ответчика о применении срока исковой давности.

В случае принятия судом признания иска в порядке, установленном ст. 171 ГПК РК, судья принимает решение об удовлетворении иска без исследования обстоятельств по делу.

В случае отсутствия необходимости проведения дополнительных процессуальных действий или исследования доказательств суд выносит решение по существу заявленных требований.

При наличии оснований, предусмотренных ГПК РК, производство по делу в предварительном судебном заседании может быть приостановлено или прекращено, заявление оставлено без рассмотрения.

Ч. 2 ст. 281 ГПК РК предусмотрено, что в предварительном судебном заседании при подготовке дела к судебному разбирательству в суде первой инстанции протокол ведется по усмотрению суда, за исключением случаев, когда на этой стадии выносится решение по существу спора.

Судья, признав дело достаточно подготовленным, выносит определение о назначении его к судебному разбирательству в судебном заседании, извещает стороны и других лиц, участвующих в деле, о времени и месте рассмотрения дела.

С учетом изменений и дополнений в ст. 173 ГПК РК судебное разбирательство должно быть начато не позднее десяти рабочих дней со дня окончания его подготовки.