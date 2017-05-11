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Приглашаем на бесплатный вебинар на тему: «Особенности проведения мониторинга закона»

11 мая 2017, 10:57

Приглашаем на бесплатный вебинар от «Институт законодательства РК».

Дамы и господа!

17 мая 2017 года в 11:00 участвуйте в бесплатном вебинаре ПРАВМЕДИА «Особенности проведения мониторинга закона». Вебинар организован ГУ «Институт законодательства РК» совместно с ИС «Параграф».
Вы узнаете:

- что такое правовой мониторинг;
-как соотносятся между собой нормативные правовые акты различной юридической силы;
-в чем особенность проведения правового мониторинга законов;
- как происходило становление и развитие мониторинга в Казахстане;
-каким образом с помощью мониторинга законов осуществляется государственный контроль.

Кому полезен вебинар?

юристам независимо от сферы специализации;
адвокатам;
работникам районных, областных, городских акиматов;
нотариусам;
бухгалтерам;
студентам, магистрантам, аспирантам юридических факультетов.

Ведущая вебинара - Сафарова Тамарахан Сериковна:

кандидат юридических наук;
доцент;
ведущий научный сотрудник Центра правового мониторинга ГУ "Институт законодательства РК";
автор более 60 научных трудов;
член рабочих групп по законопроектным работам;
член рабочих групп по проведению правового мониторинга.

Задайте вопрос ведущей заранее и получите ответы в прямом эфире.

Внимание! Количество мест ограничено.


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