От землетрясения в китайском Синьцзяне пострадали 12 тысяч человек
11 мая 2017, 11:02
Жертвами землетрясения стали 8 человек, еще 23 получили ранения.
От последствий землетрясения магнитудой 5,5, произошедшего в четверг в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) Китая, пострадали в общей сложности 12 тысяч местных жителей, сообщает РИА Новости.
По данным Китайского сейсмологического центра, подземные толчки были зафиксированы в 05.58 по местному времени в Ташкурган-Таджикском автономном уезде округа Кашгар. Эпицентр землетрясения залегал на глубине 8 километров.
В результате землетрясения разрушены 1,52 тысячи построек. Местные власти эвакуировали из пострадавших районов 9,2 тысячи человек.
Жертвами землетрясения стали 8 человек, еще 23 получили ранения. В настоящее время продолжаются работы по ликвидации последствий землетрясения.
Как отмечает агентство Синьхуа, по данным на 10.00 по местному времени , в районе, где произошло землетрясение, зафиксированы свыше 80 афтершоков.
В свою очередь Китайский сейсмологический центр сообщил, что в 11.22 по местному времени в уезде Ташкурган-Таджикском автономном уезде округа Кашгар произошло землетрясение магнитудой 4,2. Очаг залегал на глубине шести километров.
Фото: AwesomeWorld.ru
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