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От землетрясения в китайском Синьцзяне пострадали 12 тысяч человек

11 мая 2017, 11:02

Жертвами землетрясения стали 8 человек, еще 23 получили ранения.

От последствий землетрясения магнитудой 5,5, произошедшего в четверг в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) Китая, пострадали в общей сложности 12 тысяч местных жителей, сообщает РИА Новости.

По данным Китайского сейсмологического центра, подземные толчки были зафиксированы в 05.58 по местному времени в Ташкурган-Таджикском автономном уезде округа Кашгар. Эпицентр землетрясения залегал на глубине 8 километров.

В результате землетрясения разрушены 1,52 тысячи построек. Местные власти эвакуировали из пострадавших районов 9,2 тысячи человек.

Жертвами землетрясения стали 8 человек, еще 23 получили ранения. В настоящее время продолжаются работы по ликвидации последствий землетрясения.

Как отмечает агентство Синьхуа, по данным на 10.00 по местному времени , в районе, где произошло землетрясение, зафиксированы свыше 80 афтершоков.

В свою очередь Китайский сейсмологический центр сообщил, что в 11.22 по местному времени в уезде Ташкурган-Таджикском автономном уезде округа Кашгар произошло землетрясение магнитудой 4,2. Очаг залегал на глубине шести километров.

Фото: AwesomeWorld.ru

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