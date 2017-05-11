Музыканты Aerosmith Стивен Тайлер и Джо Перри в один день стали дедушками
11 мая 2017, 11:09
Внук Тайлера, родившийся у его дочери Мии, получил имя Акстон Джозеф. У Перри родилась внучка.
У музыкантов группы Aerosmith Стивена Тайлера и Джо Перри в один день родились внуки, сообщает Life.ru.
Внук Тайлера, родившийся у его дочери Мии, получил имя Акстон Джозеф. У Перри родилась внучка.
— Поздравляем Стивена Тайлера и Джо Перри с рождением внуков. Оба родились сегодня! Как же это круто! — говорится в сообщении на странице группы в "Фейсбуке". — Новый член семьи Тайлера — прекрасный мальчик, появился на свет в 5:45. Новый член семьи Перри — прекрасная девочка, родилась в 14:11.
Фотографию новорождённого уже опубликовала в своём "инстаграме" Миа Тайлер.
Фото: Дети Mail.Ru
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